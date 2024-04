Pressemitteilung 40 Jahre Nachtschatten Verlag

Nachtschatten Verlag AG

Solothurn, 19. April 2024

Der Schweizer NACHTSCHATTEN VERLAG feiert dieses Jahr seinen 40. Geburtstag. In der heutigen Verlagslandschaft nicht selbstverständlich, dass ein unabhängiger Verlag sich so lange halten kann. Und dies mit einem eher speziellen Thema, der Aufklärung über psychoaktive Substanzen.

Als Reaktion auf einen juristischen Prozess wegen sogenannter "öffentlicher Aufforderung zum Drogenkonsum" wurde der Nachtschatten Verlag 1984 gegründet. Im Angesicht der heutigen Entkriminalisierung von Hanf und der gesellschaftlichen Akzeptanz von immer mehr Substanzen, war die damalige Verbrennung von Hanfanbau-Büchern höchst fragwürdig. Nichtsdestotrotz entstand daraus ein Verlag, der weltweit seinesgleichen sucht: Weit über 300 Bücher sind in diesen vier Jahrzehnten zur Aufklärung über Substanzen, zur Prävention, zur Drogenkultur und zu allem rund um dieses zum Teil noch immer heikle Thema geschrieben und veröffentlicht worden. Zudem wird auch das 10-jährige Bestehen des "Gesellschaftsmagazins für psychoaktive Kultur", LUCYS RAUSCH, gefeiert.

Der Nachtschatten Verlag begeht nun diesen Geburtstag am 31. August in Attisholz bei Solothurn, mit Bands wie Mich Gerber, THE YOUNG GODS und DJs aus aller Welt.

Der Vorverkauf der limitierten Tickets beginnt, passend zum Thema, am heutigen 19. April 2024, dem sogenannten Bicycle Day, an dem LSD-Entdecker Albert Hofmann vor genau 81 Jahren die psychedelischen Eigenschaften des LSD am eigenen Leib erlebt hatte, und markiert damit auch die Nähe des Verlagsgründers Roger Liggenstorfer zum Naturstoffchemiker Albert Hofmann.

Zum Jubiläum wird der Verlagsgründer und bis 2024 Verlagsleiter nach 40 Jahren in Pension gehen und die Leitung an seinen Nachfolger Lukas Emmenegger übergeben.

