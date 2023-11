blackfridaydeals.ch

Händler riskieren mit Black Friday Rabatten ihre Glaubwürdigkeit

Malters (ots)

Der Singles Day liegt hinter uns und mit dem Black Friday folgt bereits in wenigen Tagen das nächste Schnäppchen-Event. Eine repräsentative Umfrage zeigt: Einige Kunden erwarten am Black Friday hohe Rabatte, bei anderen Kunden verspielt der Handel mit grossen Preisnachlässen seine Glaubwürdigkeit. Die Händler sind also zu einem Balanceakt gezwungen.

Eine von DemoSCOPE, im Auftrag von blackfridaydeals.ch, durchgeführte Umfrage zeigt: Rund zwei Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten sind der Meinung, dass Händler mit (zu) hohen Rabatten an den Shopping-Events an Glaubwürdigkeit einbüssen. Für fast die Hälfte der Befragten signalisieren grosse Rabatte nämlich, dass die regulären Preise zu hoch sind.

Immerhin, lediglich 16 % der Teilnehmenden der Umfrage sind der Ansicht, dass hohe Rabatte nur auf Produkte gewährt werden, die sie als Ladenhüter empfinden. Dies deutet darauf hin, dass die Angebote dennoch als qualitativ hochwertig wahrgenommen werden.

Retail-Experte Julian Zrotz von blackfridaydeals.ch konstatiert: "Es ist schwierig für die Händler, gute Black Friday Aktionen zu gestalten. Bei den Sommer- und Winter-Ausverkäufen ist klar, dass die Rabatte dazu dienen, Platz für die neue Kollektion zu schaffen. Beim Black Friday ist der Grund für die Rabatte hingegen weniger einfach nachvollziehbar. Die Händler stehen deshalb vermehrt in der Verantwortung, eine für die Konsumenten plausible Begründung für die hohen Rabatte zu kommunizieren."

Knapp die Hälfte der Jungen kauft während der Shopping-Tage spontan ein

