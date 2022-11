blackfridaydeals.ch

Konsumenten verzichten wegen Nachhaltigkeitsbedenken auf den Black Friday

Malters (ots)

blackfridaydeals.ch hat in einer repräsentativen, von DemoSCOPE durchgeführten Umfrage erforscht, wieso Schweizerinnen und Schweizer am Black Friday einkaufen. Nur ein Viertel der Befragten will am Black Friday Einkäufe tätigen. 32% der Respondenten geben an, wegen Nachhaltigkeitsbedenken nicht am Shopping-Event teilzunehmen.

Entgegen dem Vorurteil der umweltbewussten Jugend gibt nur jeder Fünfte der Jungen (15-34) an, aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken nicht am Black Friday einzukaufen. Bei den Älteren (55-74) hingegen verzichtet fast die Hälfte aus Gründen der Nachhaltigkeit. Wenig überraschend ist, dass insbesondere wohlhabendere Personen aus Nachhaltigkeitsgründen auf den Black Friday verzichten.

Insgesamt gibt mehr als die Hälfte aller Jungen (15-34 Jahre) an, am Black Friday einkaufen zu wollen. Zum Vergleich: Von den Älteren (55-74 Jahre) wollen nur 10% teilnehmen. Nebst den guten Angeboten geben viele jungen Personen ihr beschränktes Budget als Hauptgrund für einen Einkauf am Black Friday an. Besonders die Jungen scheinen unter den gestiegenen Krankenkassen- und Energiepreisen zu leiden.

Julian Zrotz, Retailexperte von blackfridaydeals.ch meint: "Viele Leute verbinden den Black Friday mit Überkonsum und Ausbeutung. Gemäss einer von blackfridaydeals.ch im Jahr 2021 durchgeführten Umfrage kaufen lediglich 15% nur wegen der hohen Rabatte ein. Die meisten kaufen das ein, was sie sowieso benötigen. Deshalb ist die zusätzliche Umweltbelastung begrenzt. Die Kosten für die tieferen Preise gehen in der Regel auf die Margen der Händler oder Hersteller."

In der ausführlichen Medienmitteilungen analysieren wir auch, wie sich die Fussball-WM und die getrübte Konsumentenstimmung auf den Black Friday auswirken dürften.

