ARTE G.E.I.E.

Aktuelle Streamingtipps aus der ARTE-Mediathek: Die wiedergefundene Zeit | Sting zu Gast bei Daniel Hope | Zu Tisch in Dresden | Into the Ice | 50 Shades of Greek Staffel 3

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Strasbourg (ots)

Die wiedergefundene Zeit

Spielfilm | Online verfügbar vom 22. Dezember bis 20. Januar 2023

Mit "Die wiedergefundene Zeit" wagt Regisseur Raoul Ruiz sich an einen Roman, an dem schon viele gescheitert sind, den letzten Teil von Prousts Lebenswerk "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". In Ellipsen und verschiedenen bruchstückhaften Erzählsträngen geht es um den menschlichen Kampf gegen die Zeit, um Erinnerung und Sterblichkeit. Aber auch um den Machtkampf zwischen Adel und Bürgertum, um Ignoranz, Laster und Intrigen. Ruiz wurde mit dem Film 1999 für die Goldene Palme in Cannes nominiert.

Zur Vorabansicht

Eine Hochzeit mit Folgen - Staffel 1 & 2

Serie | Online verfügbar vom 23. Dezember 2022 bis Dezember 2023

Der schönste Tag im Leben der Tochter sollte auch für die Brautmutter ein bedeutender Tag sein. Aber wie sehr das auf sie selbst und ihr eigenes weiteres Leben zutrifft, wird der Anfang fünfzigjährigen Grace erst ein paar Wochen nach der Hochzeit von ihrer Tochter Meja klar ... Die Miniserie wurde 2019 und 2020 in Schweden produziert. Drehbuchautor und Regisseur Colin Nutley feierte bereits 1992 mit seinem Film "Fanny's Farm" Erfolge, der noch heute zu den meist gesehenen Filmen in Schweden gehört. Staffel 2 ist erstmals exklusiv online auf arte.tv zu sehen.

Zur Vorabansicht

Walt Disney - Der Zauberer

2-teilige Dokumentation | Online verfügbar vom 20. Dezember bis 24. Februar 2023

Wer war Walt Disney? Hinter dem Erfinder der charmanten Micky Maus verbirgt sich ein Mensch mit vielen Gesichtern: ein Visionär und Intrigant, Gutmensch und Ausbeuter zugleich. Anhand von seltenem Material aus dem Disney-Archiv untersucht der Zweiteiler den Werdegang eines beispiellosen Unternehmers, von den Anfängen mit Micky Maus über den Triumph von "Schneewittchen und die sieben Zwerge", dem ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm überhaupt, bis zur Entstehung des Disneylands.

Zur Vorabansicht

Christmas@Home - Das Weihnachtskonzert mit Daniel Hope, Sting und weiteren Gästen

Konzert | Ab sofort online verfügbar Daniel Hope öffnet sein Wohnzimmer für ein außergewöhnliches, prominent besetztes Weihnachtskonzert. Zu seinen musikalischen Gästen zählen u.a. der britische Musiker und Komponist Sting, die südafrikanische Opernsängerin Golda Schultz und der Gewinner des 18. Internationalen Chopin-Klavierwettbewerbs Bruce Liu.

Jetzt anschauen

"Dornröschen" in einer Choreografie von Marcos Morau

Ballett | Ab sofort online verfügbar

Bunte Beleuchtung und klassische Klänge treffen auf elektronischen Beat und zeitgenössischen Tanz. Tschaikowskis Ballett zeigt sich in der Neuinterpretation des spanischen Choreografen Marcos Morau von einer modernen Seite. "Dornröschen" in einer Auftragsproduktion für die Oper von Lyon.

Jetzt anschauen

Weitere weihnachtliche Musikprogramme ab sofort unter arte.tv/KlingGlöckchen

Zu Tisch - Dresden, Deutschland

Dokumentation | Online verfügbar vom 24. Dezember bis 24. März 2023

Der Stollen ist in Sachsen eine Art Nationalheiligtum. Er gehört zum Weihnachtsfest dazu, genauso wie die Kartoffelsuppe und der Kartoffelsalat. In dieser Folge von "Zu Tisch" begleitet ARTE u.a. die junge Dresdnerin Marianne Van Aertryck, die zum ersten Mal einen veganen Stollen backt. Für den Dresdner Bäckermeister und "Stollenprüfer" Frank Gehre ist ein Stollen ohne Butter kein Original. Weitere Folgen von "Zu Tisch" sowie Rezepte zu den Sendungen finden Sie unter arte.tv/zutisch Vorab auf ARTE Presse

Into the Ice - Expedition in Grönlands kaltes Herz

Dokumentarfilm | Ab sofort online verfügbar bis 13. April 2023

Die globale Erwärmung bedroht das grönländische Eis. Um den Anstieg des Meeresspiegels zu verstehen, muss Feldforschung am Ursprung betrieben werden. Regisseur Lars Ostenfeld begleitet Forschende in Schneestürme und "Gletschermühlen". Durch seine spektakulären Bilder wirkt die sich dort abspielende Katastrophe nah und unwirklich zugleich. Gesprochen u.a. von Campino.

Vorab auf ARTE Presse

50 Shades of Greek - Staffel 3

Webserie | Ab sofort online

Die Mythologie lebt! Und wie! Die Zeichentrickserie "50 Shades of Greek" transportiert die großen Mythen der Antike in die heutige Zeit. Eine "Taramavirus"-Pandemie führt zu einem Lockdown auf dem Olymp, dank "Homer BnB" kann man Urlaub in der Unterwelt machen, und Jesus informiert sich als Auslandskorrespondent über den Polytheismus ... Auch die mit Spannung erwartete dritte Staffel spart mit ihrer humorvollen Gesellschaftskritik keinen Bereich aus. Göttinnen und Götter, antike Helden und mythische Ungeheuer treiben in 30 neuen Folgen ihr Unwesen und regen zum Nachdenken über den Lauf der Welt an.

Jetzt anschauen

Weitere Programme für die ganze Familie unter arte.tv/Familienkollektion