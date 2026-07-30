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E-Auto-Boom: Warum Benziner und Diesel noch lange nicht wertlos sind

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Elektroautos gewinnen 2026 in der Schweiz weiter an Bedeutung. Gleichzeitig sind noch Millionen Benziner, Diesel und Hybridfahrzeuge unterwegs. Viele Besitzer fragen sich deshalb, ob sie ihr bisheriges Auto jetzt verkaufen sollten. Autoankauf Fair erklärt, weshalb auch ältere Fahrzeuge und Autos mit hoher Laufleistung weiterhin einen Markt haben.

Aarburg, Schweiz - Juli 2026: Der Wandel zur Elektromobilität ist deutlich sichtbar, erfolgt jedoch schrittweise. Der Schweizer Fahrzeugbestand verändert sich wesentlich langsamer als der Neuwagenmarkt. Benziner, Diesel und Hybride werden noch viele Jahre auf Schweizer Strassen unterwegs sein und auf dem Gebrauchtwagenmarkt eine wichtige Rolle spielen.

Beim professionellen Autoankauf entscheidet deshalb nicht allein die Antriebsart über den Wert. Berücksichtigt werden Marke, Modell, Alter, Kilometerstand, technischer Zustand, Reparaturbedarf und die Nachfrage im In- und Ausland.

Benziner und Diesel bleiben gefragt

Benziner sind besonders bei kleineren und preisgünstigen Gebrauchtwagen weiterhin beliebt. Dieselmodelle können sich für Vielfahrer, lange Autobahnstrecken, Anhängerbetrieb oder gewerbliche Einsätze lohnen.

Auch ältere Fahrzeuge oder Autos mit hoher Kilometerleistung sind nicht automatisch unverkäuflich. Gerade im Fachhandel und im Export besteht weiterhin Nachfrage nach robusten Fahrzeugen, Ersatzteilspendern oder Modellen, die im Schweizer Privatmarkt nur schwer zu vermitteln sind.

Autoankauf Fair kauft nach eigenen Angaben Fahrzeuge unabhängig von Alter und Kilometerstand an. Wer sein Auto verkaufen möchte, muss daher nicht zuerst jede Delle, jeden Kratzer oder jeden technischen Mangel reparieren lassen.

Wann lohnt sich ein Verkauf?

Ein sofortiger Verkauf ist nicht allein wegen des E-Auto-Booms notwendig. Wer mit seinem Fahrzeug zufrieden ist und keine grösseren Reparaturen erwartet, kann es weiterhin nutzen.

Ein Verkauf kann jedoch sinnvoll sein, wenn hohe Kosten für Motor, Getriebe, Abgasanlage oder Elektronik bevorstehen. Auch ein geplanter Wechsel auf ein Elektroauto, eine geringere Fahrleistung oder der Wunsch nach einem kleineren Fahrzeug können Gründe für eine frühzeitige Bewertung sein.

Wer sein Auto in der Schweiz verkaufen möchte, sollte nicht nur auf allgemeine Marktprognosen achten. Entscheidend ist der aktuelle Wert des konkreten Fahrzeugs.

Hybride genau prüfen

Hybridfahrzeuge gelten als Zwischenlösung, unterscheiden sich jedoch stark. Bei Plug-in-Hybriden ist entscheidend, ob sie regelmässig geladen werden. Beim Gebrauchtwagenverkauf spielen zudem der Zustand der Batterie, die Wartung des Verbrennungsmotors und die Funktionsfähigkeit des Hybridsystems eine wichtige Rolle.

Gut gepflegte Hybridfahrzeuge können weiterhin attraktiv sein. Käufer achten jedoch zunehmend darauf, ob das Antriebskonzept zum tatsächlichen Alltag passt.

Fachhandel und Export erweitern den Markt

Auf dem privaten Markt sind ältere Autos oft schwer zu verkaufen. Besichtigungen, Probefahrten, Preisverhandlungen und rechtliche Fragen verursachen zusätzlichen Aufwand.

Ein professioneller Ankauf kann den Verkauf vereinfachen. Autoankauf Fair bietet eine schweizweite Bewertung und Abholung an. Auch beim Autoankauf in Bern werden nicht nur neuwertige Fahrzeuge, sondern ebenso ältere Benziner, Diesel, Hybride und Autos mit hoher Laufleistung berücksichtigt.

Der E-Auto-Boom bedeutet somit nicht das Ende des Verbrenners. Entscheidend ist, welchen Wert das eigene Fahrzeug heute besitzt, welche Reparaturen bevorstehen und ob es noch zum persönlichen Mobilitätsbedarf passt. Eine frühzeitige Bewertung schafft Klarheit, ob Weiterfahren, Reparieren oder Verkaufen wirtschaftlich sinnvoller ist.

Über Autoankauf Fair

Autoankauf Fair kauft Gebrauchtwagen in der gesamten Schweiz an. Berücksichtigt werden unterschiedliche Marken, Modelle und Antriebsarten sowie ältere Fahrzeuge, Autos mit hoher Kilometerleistung und Fahrzeuge mit Reparaturbedarf.

Adresse: Autoankauf Fair Imfeld 3 4663 Aarburg