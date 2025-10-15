Cornèr Banca SA

Finpromotion wird vollständig in die Cornèr Group integriert

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Lugano (ots)

Die Cornèr Bank AG hat die Vereinbarung zur Übernahme des gesamten Kapitals der Finpromotion SA unterzeichnet, einer seit 1972 in Lugano tätigen Vermögensverwaltungsgesellschaft. Die Transaktion ist der Abschluss eines 2022 eingeleiteten Prozesses, als die Cornèr Bank eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent erworben hatte. Die Übernahme dürfte im Januar 2026 vollzogen sein, sofern die aufsichtsrechtlichen Verfahren bis dahin abgeschlossen sind.

In ihrer über 50-jährigen Geschäftstätigkeit hat sich Finpromotion durch ihren Erfolg im In- und Ausland sowie durch ihren ethischen Ansatz in der Vermögensverwaltung ausgezeichnet. Die von familiären Werten geprägte Unternehmensphilosophie und die zentrale Bedeutung der persönlichen Kundenbeziehungen sind Eigenschaften, die Finpromotion mit der Cornèr Bank verbinden.

Mit einem auf anspruchsvolle Privatkundinnen und -kunden zugeschnittenen Angebot fokussiert Finpromotion auf die Vermögensverwaltung und bietet Lösungen, die von der Finanzberatung über die Vermögensplanung bis hin zu Dienstleistungen in den Bereichen Multi-Family-Office und Finanzstrukturierung reichen. Ihr Angebot zeichnet sich durch hohe Personalisierung, Transparenz und Unabhängigkeit aus und steht so ganz im Einklang mit den Werten der Cornèr Group.

"Wir freuen uns, die Werte, den menschenzentrierten Ansatz und die Unternehmenskultur, die Finpromotion seit jeher auszeichnen, weiterführen zu können. Die Cornèr Bank hat im Laufe der Zeit bewiesen, dass sie diese Vision teilt und gleichzeitig Solidität und nachhaltige Entwicklungsperspektiven bietet", erklärt Elio Colombi, der die Funktion des Ehrenpräsidenten des Verwaltungsrates von Finpromotion übernehmen wird.

Vittorio Cornaro, Chief Executive Officer der Cornèr Bank, erklärt: "Mit dieser Übernahme bekräftigen wir unseren Willen, unsere Präsenz im Private Banking zu stärken und unseren auf gemeinsamen Werten basierenden Wachstumskurs fortzusetzen. Finpromotion wird weiterhin völlig autonom agieren, von ihren Büros an der Piazza Manzoni 3 in Lugano aus, dabei ihrem Geschäftsmodell treu bleiben und zugleich von der Stabilität und den Ressourcen einer stark in der Region verwurzelten Bankengruppe profitieren."

Durch diese Transaktion erweitert die Cornèr Bank ihr Angebot im Private Banking und bringt ihr Engagement für die Vitalität und Entwicklung des Finanzplatzes Lugano zum Ausdruck.

Über Cornèr Group

Die Cornèr Group ist eine private und unabhängige Schweizer Bankengruppe, die die klassischen Dienstleistungen einer Universalbank anbietet. Sie wurde 1952 in Lugano gegründet, dem drittgrössten Schweizer Finanzplatz nach Zürich und Genf. Die Produkte und Dienstleistungen decken die gesamte Palette des traditionellen Bankgeschäfts ab. Private Banking, Kreditfinanzierung, die Kredit- und Prepaidkarten Visa, Mastercard und Diners Club (Cornèrcard) sowie Online-Trading (Cornèrtrader) sind die Geschäftsbereiche, in denen die Gruppe besonders etabliert ist. Auf diesen Säulen beruht auch die weitere Entwicklung der Bank. Die Cornèr Group besteht aus der Muttergesellschaft Cornèr Bank AG in Lugano, den Zweigniederlassungen in Chiasso, Genf, Locarno, Zürich und Guernsey sowie den Tochtergesellschaften Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe AG, Finpromotion SA und Allegra Vermögensverwaltungs AG. Informationen über cornergroup.ch.

Über Finpromotion

Finpromotion Société de Promotion Financière SA ist eine private, unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die seit 1972 am Finanzplatz Lugano tätig ist.

Sie befasst sich hauptsächlich mit der Vermögensverwaltung und verfolgt dabei einen Private-Banking-Ansatz, der auf einen Rundum-Service für Privatkundinnen und Privatkunden ausgerichtet ist. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen den Herausforderungen der Finanzwelt mit Engagement und Geschick gestellt und erfolgreich auch Projekte ausserhalb der Landesgrenzen sowie zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen durchgeführt, sodass es in der Lage ist, Anlagelösungen nach Mass anzubieten und gezielt auf die wachsenden Ansprüche der Kundinnen und Kunden einzugehen.