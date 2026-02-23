LID Pressecorner

Landwirtschaft trifft Gesellschaft – AgrarScout werden: jetzt anmelden!

Bern, 23.02.2026

Wer leidenschaftlich kommuniziert, aus der Landwirtschaft kommt und den Dialog mit Konsumentinnen und Konsumenten schätzt, findet beim LID das passende Angebot: Die kostenlose AgrarScout-Schulung bereitet engagierte Personen darauf vor, Wissen zu vermitteln, Einblicke in ihren Alltag zu geben und den Austausch zwischen Produzierenden und Bevölkerung aktiv zu fördern.

Zuger Stierenmarkt, Sichlete, OLMA, BEA, LUGA u.v.m – als Botschafterinnen und Botschafter der Schweizer Landwirtschaft sind die AgrarScouts auf Messen, Events oder auch in Lebensmittelmärkten im Einsatz. Ziel ist dabei immer, den persönlichen Kontakt zu den Konsumentinnen und Konsumenten zu pflegen. Durch einen offenen und kompetenten Dialog stärken sie das Verständnis für sowie das Vertrauen in die Schweizer Landwirtschaft.

Wer kann AgrarScout werden?

Jede Person, die ein Herz für die Landwirtschaft hat, in möglichst direkter Verbindung zu ihr steht und sich gut auskennt. Künftige AgrarScouts müssen offen und bereit für den landwirtschaftlichen Dialog mit der Bevölkerung sein.

Interessierte Personen können sich für den nächsten Ausbildungskurs zum AgrarScout beim LID anmelden. Die zweitägige Ausbildung umfasst ein Gesprächsführungstraining sowie einen Einsatz auf dem Messegelände der BEA. Die Ausbildung zum AgrarScout ist kostenlos. Nach der Ausbildung erhalten die Scouts pro Einsatztag eine Entschädigung (CHF 150.- Entschädigung und CHF 100.- Spesen pro Tag).

AgrarScouts – ein gewinnbringendes Netzwerk

Die erworbenen Fähigkeiten in der Gesprächsführung unterstützen die AgrarScouts im Alltag und in der eigenen Unternehmenskommunikation. Sie profitieren vom Netzwerk von Gleichgesinnten. Nach der Ausbildung hält der LID alle AgrarScouts über Einsatzmöglichkeiten auf dem Laufenden. Er organisiert und koordiniert weitere Einsätze und begleitet die Scouts. Rund 80 AgrarScouts bilden diese Community, die persönlich und für die Landwirtschaft von grossem Nutzen ist.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.lid.ch/agrarscouts

AgrarScouts-Ausbildung 2026

Wo: BEA, Bern

Wann: 27. und 28.4.2026

(Maximale Teilnehmerzahl: 12 Personen)

Anmeldung bis spätestens am 10. April 2026 an agrarscouts@lid.ch oder unter 031 359 59 77. Oder direkt über das Anmeldeformular auf der Website.

Kontakt: Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID Nina Hübner, Projektleiterin AgrarScouts E- Mail: nina.huebner@lid.ch, Tel.: 031 359 59 77