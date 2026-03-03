QPLIX Schweiz

QPLIX stärkt seine internationale Präsenz - Natalie Rotermund wird Head of Middle East

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

QPLIX stärkt seine internationale Präsenz - Natalie Rotermund wird Head of Middle East

Zürich, 4. März 2026 – QPLIX stärkt seine internationale Präsenz und ernennt Natalie Rotermund zur Head of Middle East. Die Besetzung dieser zentralen Stelle unterstreicht die strategische Bedeutung der GCC-Region als wichtigen Wachstumsmarkt für das Unternehmen.

Natalie Rotermund verfügt über umfassende Erfahrung im internationalen Wealth Management sowie im Aufbau digitaler Plattformgeschäfte. Sie war mehr als sechs Jahre in der EMEA-Region tätig, mit besonderem Fokus auf den Mittleren Osten, wo sie Unternehmerfamilien, Single- und Multi-Family-Offices sowie institutionelle Partner beim Aufbau und der Optimierung ihrer digitalen Wealth-Management-Infrastruktur unterstützte. Vor ihrem Wechsel zu QPLIX hatte sie leitende Positionen bei führenden Wealth-Tech-Anbietern inne, darunter Altoo und Masttro. Dort verantwortete sie die Entwicklung komplexer Mandate in Europa und im Mittleren Osten. Ihre berufliche Laufbahn begann sie bei Credit Suisse als Relationship Managerin, wo sie vermögende Privatkunden in Fragen der Vermögensstrukturierung und grenzüberschreitender Sachverhalte beriet.

Neben ihrer operativen Tätigkeit ist Natalie Rotermund Mitglied des Verwaltungsrats eines europäischen Family Offices und verfügt damit über unmittelbare Einblicke in die Governance-, Investment- und strategischen Anforderungen der Kernzielgruppe von QPLIX.

Bei QPLIX wird Natalie Rotermund den Aufbau und die Skalierung des Mittleren Ostens als strategischen Wachstumsmarkt verantworten. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau eines leistungsstarken lokalen Teams, der Stärkung bestehender Kundenbeziehungen sowie der Entwicklung neuer strategischer Partnerschaften in der Region. Im Rahmen dieser Strategie arbeitet QPLIX daran, eine lokale Präsenz aufzubauen, um die Nähe zu den Kunden weiter zu erhöhen und das langfristige Wachstum in der GCC-Region zu unterstützen.

„Natalie vereint fundierte Markterfahrung mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse von Family Offices. Der Mittlere Osten ist eine äusserst dynamische Region, und ihre Perspektive wird entscheidend sein, wenn wir unsere internationale Präsenz weiter ausbauen“, so Christoph Wendel, Managing Director und Head of Sales bei QPLIX.

Natalie Rotermund wird ihren Sitz in Zürich haben.

Medienstelle QPLIX Schweiz Brand Affairs AG Mischa Keller mischa.keller@brandaffairs.ch