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Sommer-Check fürs Auto: Diese 15 Details drücken den Verkaufspreis

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Bei einer Fahrzeugbesichtigung zählen nicht nur Kilometerstand und Servicehistorie. Käufer achten zuerst auf sichtbare Mängel, Gerüche und kleine Funktionsstörungen – und nutzen diese als Argumente für Preisnachlässe. Autokauf Blitz zeigt 15 Punkte, die Privatverkäufer vor dem Termin schnell prüfen können, um unnötige Preisdrückerei zu vermeiden.

Eine Fahrzeugbesichtigung ist vor allem ein Wahrnehmungstest. Noch bevor Unterlagen geprüft oder technische Fragen gestellt werden, entsteht ein erster Eindruck. Gerade bei hellem Sommerlicht fallen Kratzer, matte Leuchten, beschädigte Felgen und Verschmutzungen besonders schnell auf.

Mit diesen 15 Punkten lassen sich die häufigsten Angriffspunkte für Preisverhandlungen reduzieren.

Aussenbereich

1. Licht und Leuchten

Woran man es merkt: Defekte Lampen, matte oder beschlagene Scheinwerfer wirken ungepflegt.

Schneller Fix: Funktion prüfen, Abdeckungen reinigen und defekte Leuchtmittel ersetzen.

2. Reifenprofil

Woran man es merkt: Stark oder ungleichmässig abgefahrene Reifen deuten auf zusätzliche Kosten hin.

Schneller Fix: Luftdruck und Profiltiefe kontrollieren, Zustand offen angeben.

3. Felgen

Woran man es merkt: Bordsteinschäden werden bei der Preisverhandlung oft überbewertet.

Schneller Fix: Felgen gründlich reinigen und lose Radkappen befestigen.

4. Scheiben

Woran man es merkt: Steinschläge, Schlieren und schlechte Scheibenwischer fallen spätestens bei der Probefahrt auf.

Schneller Fix: Scheiben reinigen, Wischwasser auffüllen und Wischer testen.

5. Nummernschildhalter

Woran man es merkt: Schiefe oder gebrochene Halter vermitteln einen nachlässigen Eindruck.

Schneller Fix: Halter ausrichten, befestigen oder ersetzen.

6. Spaltmasse

Woran man es merkt: Ungleichmässige Übergänge zwischen Türen, Hauben und Kotflügeln können auf frühere Schäden hinweisen.

Schneller Fix: Übergänge reinigen und bekannte Reparaturen transparent belegen.

Innenraum

7. Geruch

Woran man es merkt: Rauch-, Tier- oder Feuchtigkeitsgeruch wird sofort wahrgenommen.

Schneller Fix: Fahrzeug auslüften, Fussmatten reinigen und Abfall entfernen.

8. Sitze und Lenkrad

Woran man es merkt: Flecken, Krümel und speckige Oberflächen lassen das Auto stärker genutzt erscheinen.

Schneller Fix: Sitze absaugen und Oberflächen materialgerecht reinigen.

9. Warnleuchten

Woran man es merkt: Dauerhaft leuchtende Kontrollanzeigen werden direkt zum Verhandlungsthema.

Schneller Fix: Ursache prüfen lassen und vorhandene Diagnoseunterlagen bereithalten.

10. Klimaanlage

Woran man es merkt: Im Sommer wird die Kühlleistung fast immer getestet.

Schneller Fix: Klimaanlage vorab einschalten, Lüftung prüfen und Düsen reinigen.

11. Infotainment

Woran man es merkt: Defekte Displays, Bluetooth-Probleme oder nicht funktionierende Anschlüsse wirken teuer.

Schneller Fix: Radio, Navigation, Kamera und Anschlüsse testen.

12. Kofferraum

Woran man es merkt: Schmutz, Feuchtigkeit oder fehlendes Bordwerkzeug wecken Zweifel.

Schneller Fix: Kofferraum leeren, aussaugen und Pannenset sowie Zubehör kontrollieren.

Schlüssel und Unterlagen

13. Zweitschlüssel

Woran man es merkt: Ein fehlender Schlüssel bedeutet mögliche Zusatzkosten.

Schneller Fix: Beide Schlüssel bereitlegen und Batterien prüfen.

14. Serviceheft

Woran man es merkt: Unvollständige oder unsortierte Unterlagen schwächen das Vertrauen.

Schneller Fix: Serviceheft, Rechnungen und Prüfberichte chronologisch ordnen.

15. Korrekte Angaben

Woran man es merkt: Abweichungen bei Kilometerstand, Ausstattung oder Schäden machen Käufer misstrauisch.

Schneller Fix: Inserat, Fahrzeugausweis und Fahrzeugzustand nochmals vergleichen.

Besichtigung richtig planen

Der Termin sollte bei Tageslicht und möglichst trockenem Wetter stattfinden. Für die Probefahrt eignet sich eine kurze Route mit Quartierstrasse, Hauptstrasse und einem Abschnitt mit höherem Tempo.

Am Vortag reichen oft 30 Minuten: Beleuchtung prüfen, Scheiben reinigen, Reifen kontrollieren, Innenraum aussaugen, Klimaanlage testen sowie Schlüssel und Unterlagen bereitlegen.

Nicht jeder Mangel muss vor dem Verkauf behoben werden. Entscheidend ist, sichtbare Kleinigkeiten zu beseitigen und bekannte Probleme transparent anzusprechen.

Alternative zur privaten Besichtigung

Wer keine wiederholten Telefonate, Probefahrten und Preisverhandlungen möchte, kann das Fahrzeug direkt einem professionellen Autokauf anbieten.

Auto Blitz kauft Fahrzeuge unterschiedlicher Marken und Jahrgänge an – auch mit hoher Laufleistung, Schäden oder technischen Mängeln.

Für Verkäufer aus der Region bietet das Unternehmen zudem einen spezialisierten Autoankauf in Zürich an. Nach der Fahrzeugbewertung erhalten Interessierte eine konkrete Offerte und können die Übergabe ohne Besichtigungsmarathon organisieren.