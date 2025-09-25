RTLZWEI

Diese Woche bei "Love Island VIP": Eskalation um Granate Laura!

Granate Laura zieht mit Filip in die Private Suite

Umut ringt um Jejes Vertrauen

"Love Island VIP" am 25. September 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Granatenalarm! Laura Blond küsst sich zum Einzug quer durch die männlichen Islander - und zieht mit Filip direkt in die Private Suite. Für dessen Couple Tatum ist das ein Stich ins Herz. Und auch die anderen Islander sind von der rücksichtslosen Knutsch-Aktion wenig angetan ... Umut muss nach dem Kuss mit Laura um Jejes Vertrauen ringen. Als Moderatorin Sylvie dann auch noch verkündet, dass Laura ein Couple sprengen darf, steht die Villa endgültig Kopf. "Love Island VIP" am 25. September 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Sie ist gekommen, um zu verführen und zögert nicht eine Sekunde! "Ich bin dafür bekannt, dass ich mir nehme, was ich möchte", verkündet Granate Laura Lettgen und legt los. Nach einem kompromisslosen Kusstest mit allen Männern fällt ihre Wahl auf Filip - und mit ihm zieht die 29-Jährige schnurstracks in die Private Suite ein. Für dessen Couple Tatum ist das ein Stich mitten ins Herz. "Die arme Tatum, schon wieder wurde sie hopsgenommen", kommentiert Nam trocken das Drama.

Während es sich Laura und Filip in der Private Suite gut gehen lassen, kämpft Umut verzweifelt um Jejes Vertrauen. Den Kuss mit Laura fand Jeje alles andere als gut. Mit Blumen, Champagner und einer Flirt-Offensive kann Umut seine Angebetete überzeugen und Jeje lässt erstmals einen leidenschaftlichen Kuss zu. Nams strikte Devise dagegen: Küssen verboten. So hat er auch vehement Lauras Kussversuch abgewehrt. "Was hat die denn gemacht, dass sie einen Kuss von mir verdient hat?", erklärt der 33-Jährige entrüstet. Aber es ist genau dieses Mindset von Nam, das Laura reizt. "Nam ist so toll. Er ist ein richtiger Mann!". Und um ihn zu bekommen, geht sie über Leichen und damit macht sie sich keine Freunde in der Villa. "Der erste Eindruck: sie hat komplett verkackt. Sie passt nicht in unsere Gruppe", so Tatum sauer. Josua legt nach: "Unsympathische Frau. Ich komme gar nicht mit ihr klar, das merke ich jetzt schon!"

Umso härter trifft es alle Islander, als Sylvie Meis in die Villa kommt und das Unfassbare verkündet. Laura darf ein Couple sprengen und jeden Mann nehmen, den sie will. "Sorry Mädels, eine von euch muss sich heute scheiden lassen. Ich habe mich zwei Mal scheiden lassen - ich verspreche euch, das Leben geht weiter!" Aber gilt das auch für die Islanderin, die nach Lauras Wahl als Single übrigbleibt?

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.