Oehler Web

MFK-Check in 30 Minuten: Diese Punkte kann jeder selbst prüfen

Bild-Infos

Download

Viele Mängel, die bei der Motorfahrzeugkontrolle auffallen, lassen sich bereits ohne Werkstattbesuch erkennen. Autoankauf ab Platz zeigt, wie Autofahrer Licht, Reifen, Flüssigkeiten, Scheiben, Gurte, Hupe und Warnlampen in rund 30 Minuten selbst kontrollieren. Der kostenlose Schnellcheck schafft Klarheit vor der MFK und hilft bei der Entscheidung, ob sich Reparaturen noch lohnen oder ein Verkauf sinnvoller ist.

Trimmis, Schweiz - Juli 2026: Ein MFK-Termin muss nicht automatisch mit einem kostspieligen Werkstattbesuch beginnen. Zahlreiche sichtbare und sicherheitsrelevante Punkte können Fahrzeughalter selbst kontrollieren. Der Schnellcheck ersetzt keine professionelle Prüfung, zeigt aber frühzeitig, wo Handlungsbedarf besteht.

1. Beleuchtung prüfen

Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Blinker, Bremslicht, Rückfahrlicht und Nummernbeleuchtung sollten vollständig funktionieren. Auch beschädigte, beschlagene oder stark matte Scheinwerfer können die Sicht beeinträchtigen.

2. Reifen kontrollieren

Alle Reifen sollten genügend Profil aufweisen und frei von Rissen, Beulen oder Fremdkörpern sein. Ungleichmässige Abnutzung kann auf falschen Luftdruck, eine verstellte Spur oder Probleme am Fahrwerk hinweisen.

3. Flüssigkeiten prüfen

Bei kaltem Motor lassen sich Motoröl, Kühlmittel und Scheibenwaschflüssigkeit kontrollieren. Sinkende Flüssigkeitsstände oder Flecken unter dem Fahrzeug können auf Undichtigkeiten hindeuten und sollten abgeklärt werden.

4. Scheiben und Wischer ansehen

Risse oder grössere Steinschläge in der Frontscheibe können bei der MFK problematisch sein. Scheibenwischer sollten sauber arbeiten, die Waschanlage ausreichend Flüssigkeit fördern und alle Spiegel fest montiert sein.

5. Sicherheitsgurte testen

Alle Gurte müssen sauber einrasten, selbstständig aufrollen und bei einem kräftigen Zug blockieren. Beschädigte oder ausgefranste Gurte sollten vor der Prüfung ersetzt werden.

6. Hupe und Verschlüsse testen

Die Hupe muss deutlich funktionieren. Türen, Kofferraum und Motorhaube sollten sich korrekt öffnen und sicher schliessen. Auch die Kontrollschilder müssen gut lesbar und stabil befestigt sein.

7. Warnlampen beobachten

Nach dem Motorstart sollten die meisten Kontrollleuchten wieder erlöschen. Bleiben Anzeigen für Motor, ABS, Airbag, Bremsanlage oder Reifendruck aktiv, sollte der Fehler fachgerecht ausgelesen werden.

Wann lohnt sich eine Reparatur noch?

Der Selbstcheck deckt sichtbare Mängel ab. Bremsen, Fahrwerk, Lenkung, Abgaswerte und elektronische Fehler benötigen dagegen eine Fachprüfung.

Vor allem bei älteren Fahrzeugen kann sich die Frage stellen, ob sich grössere Reparaturen vor der MFK wirtschaftlich noch lohnen. Wer sein Auto verkaufen Schweiz möchte, sollte deshalb nicht automatisch jede Reparatur ausführen lassen. Entscheidend ist, ob die Investition den späteren Verkaufspreis tatsächlich erhöht.

Über den schweizweiten Auto Ankauf können Fahrzeughalter ihr Auto unverbindlich bewerten lassen. Auch Fahrzeuge mit technischen Mängeln, Unfallschäden oder ohne aktuelle MFK können grundsätzlich angeboten werden.

Der 30-Minuten-Check schafft damit eine gute Entscheidungsgrundlage: Kleine Mängel lassen sich beheben, grössere Probleme gezielt beurteilen. Ist eine Reparatur nicht mehr sinnvoll, bietet ein professioneller Autoankauf eine unkomplizierte Alternative.

Über Autoankauf ab Platz

Autoankauf ab Platz ist auf den schweizweiten Ankauf von Gebrauchtwagen, Unfallfahrzeugen und Autos mit technischen Schäden spezialisiert. Nach einer Einigung organisiert das Unternehmen die Abholung, die Bezahlung und die notwendigen Verkaufsformalitäten.

Adresse: Autoankauf ab Platz Cholplatzweg 30 7203 Trimmis Email info@autoankauf-ab-platz.ch