Oehler Web

Wer eine günstigere Krankenkassenprämie zahlen will, muss sich früh genug informieren

Bild-Infos

Download

In der Schweiz sind die Krankenkassenprämien ein grosser Budgetposten – umso wichtiger ist es, sich jedes Jahr rechtzeitig zu informieren, wenn man die Krankenkasse wechseln möchte. Denn wer nicht rechtzeitig handelt oder Fristen verpasst, zahlt oft unnötig zu viel. Ein geplanter Wechsel spart nicht nur Geld, sondern bietet auch die Möglichkeit, ein passenderes Versicherungsmodell zu wählen.

Krankenkassen kündigen – aber rechtzeitig!

Schweiz - Juli 2025: Wer seine Krankenkasse kündigen will, muss vor allem die gesetzlichen Fristen im Blick behalten. Die ordentliche Kündigung der Grundversicherung ist jeweils auf den 30. November (Posteingang!) terminiert, wenn der Wechsel per 1. Januar erfolgen soll. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen, idealerweise per Einschreiben.

Wichtig: Einige Versicherte haben Anspruch auf ein Sonderkündigungsrecht – etwa, wenn die Krankenkasse die Prämie erhöht. In solchen Fällen kann oft auch ausserhalb der normalen Fristen die Krankenkasse gewechselt werden.

Voraussetzungen und Bedingungen für den Krankenkassenwechsel

Nicht jeder Wechsel ist automatisch möglich. Grundsätzlich gilt für die Grundversicherung der Kontrahierungszwang – jede anerkannte Krankenkasse muss Versicherte aufnehmen, unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand. Allerdings dürfen keine offenen Prämienrechnungen oder Schulden bei der bisherigen Kasse bestehen. Wer noch offene Forderungen hat, kann die Krankenkasse nicht kündigen, bis diese beglichen sind.

Auch der Wechsel der Franchise oder des Versicherungsmodells (z. B. zu einem Hausarzt- oder HMO-Modell) ist nur bis zum 30. November möglich – ebenfalls mit Wirkung zum neuen Kalenderjahr.

Kündigung Vorlage nutzen – sicher und einfach kündigen

Viele Versicherte scheuen sich davor, eine Kündigung selbst zu formulieren. Dabei ist es ganz einfach: Mit einer Kündigung Vorlage geht der Prozess schnell, korrekt und sicher. Eine solche Vorlage enthält alle nötigen Angaben, kann individuell angepasst werden und hilft dabei, Fristversäumnisse oder Formfehler zu vermeiden. Auf Infoportalen wie Krankenkasse-wechseln-Schweiz steht eine geprüfte Kündigungsvorlage kostenlos zur Verfügung.

Früh informieren, clever vergleichen, richtig kündigen

Wer seine Krankenkassenprämie optimieren will, sollte frühzeitig beginnen – idealerweise spätestens ab Anfang Oktober. Dann sind die neuen Prämien bekannt, und es bleibt genug Zeit für den Vergleich. Mit dem richtigen Modell, einer gezielten Auswahl und einer passenden Kündigungs-Vorlage lässt sich stressfrei und termingerecht die Krankenkasse wechseln. So sichern Sie sich im neuen Jahr eine günstigere Prämie und sparen bares Geld – Jahr für Jahr.

Mehr Informationen zu den Schweizer Krankenkassen, Krankenkassen Modellen und Leistungen? Besuche unser Informationsportal oder lasse dich kostenlos und unverbindlich beraten unter: www.krankenkasse-wechseln-schweiz.ch