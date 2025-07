Raytronics AG – Ihr Spezialist für Schrumpfschläuche und Verbindungslösungen aus der Schweiz

Oehler Web

Seit über 20 Jahren steht die Raytronics AG in Hünenberg (ZG) für Innovation, Qualität und individuelle Beratung im Bereich Wärmeschrumpftechnik. Als schweizerischer Marktführer bieten wir hochwertige Schrumpfschläuche, Lötverbinder und Lösungen für die präzise Verarbeitung von Litzen – massgeschneidert für Ihre anspruchsvollen Anwendungen.

Erstklassige Materialien & Technik

Hünenberg, Schweiz - Juli 2025: Unsere Schrumpfschläuche bestehen aus leistungsstarken Materialien wie Polyolefin, Teflon (PTFE), PEEK oder Elastomeren – mit hervorragender Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit sowie UV-Stabilität. Besonders Polyolefin überzeugt durch hohe Flexibilität und exzellente Schrumpfeigenschaften.

Mit oder ohne Kleber – je nach Einsatz

Unsere kleberbeschichteten Varianten sorgen für zuverlässige Abdichtung – perfekt für elektrische Verbindungen, sensible Litzen und raue Industrieumgebungen. In Kombination mit unseren Lötverbindern ermöglichen sie eine dauerhaft sichere und wasserdichte Verbindung in nur einem Arbeitsschritt.

Breites Schrumpfverhältnis – höchste Flexibilität

Ob 2:1, 3:1 oder 4:1 – wir bieten Schrumpfschläuche in vielen Varianten für unterschiedlichste Anforderungen. Von Standardlösungen aus Polyolefin bis hin zu hochspezialisierten Produkten mit MIL- und UL-Zulassung.

Zertifizierungen & Branchenkompetenz

Unsere Produkte erfüllen höchste Anforderungen – sei es in der Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Bahntechnik, Industrie oder im Militärbereich. Auch Lötverbinder sind in normgerechter Ausführung erhältlich und eignen sich ideal zur schnellen Reparatur oder zur Serienfertigung.

Unsere Services – präzise, flexibel und individuell

Flexible Lieferung ab Lager Schweiz – auch in Kleinmengen, ohne Mindestbestellmenge

Farbige Schrumpfschläuche, transparente Varianten und individuelle Bedruckung für die einfache Kennzeichnung von Litzen oder Kabeln

Zugeschnitten, bedruckt oder als Set – auf Wunsch erhalten Sie vorkonfektionierte Einheiten, z. B. Schrumpfschlauch mit integriertem Lötverbinder

Warum Schrumpfschläuche von Raytronics?

Hohe Materialqualität

Besonders beständig dank Polyolefin und High-Tech-Kunststoffen

Sichere Verbindungen

Mit Schrumpfschläuchen & Lötverbindern in einem Arbeitsschritt

Für feinste Litzen

Ideal für sensible, feindrähtige Kabel

Schweizer Lager & Service

Schnell lieferbar, kompetente Beratung

Normgerecht & zertifiziert

Für den industriellen und technischen Einsatz

Typische Einsatzbereiche

Elektro- & Automobilindustrie: Schutz und Isolierung von Litzen, Abdichtung mit Lötverbindern

Luftfahrt & Bahntechnik: Widerstandsfähige Schrumpfschläuche für extreme Bedingungen

Medizintechnik & Forschung: Präzise und saubere Verbindungstechniken mit Schrumpfschläuchen aus Polyolefin

Wartung & Reparatur: Schnelle, zuverlässige Verbindung dank Schrumpfschlauch mit integriertem Lötverbinder