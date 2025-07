Oehler Web

Das nächste Campingfestival kann kommen – mit Carambola von Authentigg!

Entspannt schlafen, egal wo – stilvoll, komfortabel und durchdacht.

Ob mitten im Getümmel eines Festivals, beim entspannten Vanlife-Wochenende am See oder als raffiniertes Gästebett in den eigenen vier Wänden: Mit den cleveren und hochwertigen Schlaflösungen von Carambola® bist du überall zu Hause. Die Produkte sind mehr als nur praktische Begleiter – sie verbinden durchdachtes Design mit hervorragendem Schlafkomfort und kompromissloser Funktionalität. Entwickelt in der Schweiz, gemacht für Menschen mit einem Sinn für Qualität, Nachhaltigkeit und Ästhetik.

Reisebett für Camping & Zuhause – dein mobiles Schlafzimmer

Ruswil, Schweiz - Juli 2025: Das Carambola®-Reisebett ist nicht irgendein Campingbett. Es ist ein echtes Multitalent, das neue Massstäbe setzt – sowohl beim Schlafkomfort als auch in der Verarbeitung. Ob du im Zelt, im Wohnwagen oder auf dem Holzboden einer Alphütte schläfst: Mit diesem Campingbett wachst du erholt und ohne Rückenschmerzen auf.

Gefertigt aus robusten, formstabilen Massivholzlatten aus Espe und Birke, bildet es eine solide Basis – ohne Wackeln, ohne Durchhängen. Die Matratze besteht aus einem durchdachten zweilagigen Schaumstoffsystem, das sich deinem Körper anpasst und zugleich atmungsaktiv bleibt. Dazu kommt ein hautsympathischer, natürlicher Bezug aus 100 % Baumwolle – in der leuchtenden Farbe „Lemon“ für das Modelljahr 2025. Alles Swiss Made.

Und das Beste: Im Handumdrehen ist das Bett zusammengerollt und in einer praktischen Transporttasche verstaut. Trotz der hochwertigen Materialien wiegt es nur rund 11–15 kg und lässt sich dank der rollbaren Konstruktion leicht transportieren. Ideal fürs Camping, aber genauso überzeugend als Gästebett, das einem klassischen Massivholzbett in nichts nachsteht.

Van-Klappmatratze – massgeschneidert für den VW California

Für alle, die im eigenen Bus unterwegs sind – etwa im VW California T4 bis T6.1 – ist die Carambola®-Van-Klappmatratze der ideale Reisebegleiter. Sie wurde speziell für die 2er-Klappbank konzipiert und verwandelt deinen Van in wenigen Sekunden in ein gemütliches Bett mit durchgehendem Liegekomfort.

Die Klappmatratze ist nicht nur optisch ein Highlight, sondern überzeugt auch durch ihre inneren Werte: ein zweilagiger wattierter Schaumstoffkern, umhüllt von einem hochwertigen Baumwollbezug, ebenfalls in „Lemon“. Das Zusammenspiel sorgt für ergonomisches Liegen, ohne Druckstellen oder spürbare Übergänge. Sie lässt sich dreifach falten, ist leicht zu verstauen und bringt nur etwa 7,5 kg auf die Waage – perfekte Voraussetzungen für den flexiblen Camping- und Caravaning-Einsatz.

Durchdachtes Zubehör – Komfort bis ins Detail

Carambola® bietet nicht nur Matratzen und Betten, sondern auch passendes Zubehör, das dein mobiles Schlafsystem optimal ergänzt.

Dazu gehören:

Transporttaschen mit robustem Reissverschluss und Tragegriff

Gurte, um das Rollbett sicher zusammenzuhalten

Reisekissen / Camperkissen: ergonomisch geformt, mit Schafschurwollfüllung und Baumwollbezug – perfekt für empfindliche Nacken

Naturmaterial-Auflagen in Varianten wie Baumwolle, Baumwolle-Leinen, Schurwolle Solo oder Duo, die Feuchtigkeit regulieren und das Schlafklima verbessern

Einzelteile wie Matratzenkerne, Bezüge oder Massivholzlatten lassen sich nachkaufen oder austauschen – für noch mehr Langlebigkeit und Individualität

Alles ist aufeinander abgestimmt, modular kombinierbar und liebevoll verarbeitet – typisch Authentigg®.

Authentigg® – Schlafen mit System, natürlich & durchdacht

Als Schweizer Unternehmen steht Authentigg® für ganzheitliche, nachhaltige Schlaflösungen. Nicht nur mit Produkte wie das Carambola®-Reisebett oder die Van-Klappmatratze für Unterwegs kann das Unternehmen punkten, sondern auch mit den Naturbett-Systemen wie dem Hüsler Nest für Zuhause. Tauchen Sie ein in die Welt von Authentigg® – mit zahlreichen weiteren Lösungen für besseren Schlaf und ganzheitliche Gesundheit.

Besser schlafen, besser leben

Mit Carambola® von Authentigg® bekommst du keine halben Sachen. Du bekommst durchdachte, langlebige Produkte, die dir überall dort ein gutes Gefühl geben, wo du deine Matratze ausrollst. Ob auf dem Festival, beim Roadtrip durch die Alpen, auf dem Campingplatz oder im Gästezimmer – komfortabler, nachhaltiger und stilvoller kann man unterwegs kaum schlafen.

Entdecke jetzt die Carambola®-Welt auf authentigg.ch und bring Komfort in deine Abenteuer!