graubünden Cultura: Forum am 22. November 2024 in Chur

Das Forum graubünden Cultura geht in die zweite Runde. Der Verein graubünden Cultura widmet den Netzwerk- und Informationsanlass dem Thema «Regionalentwicklung durch Kultur» und lädt alle Akteure aus den Bereichen Kultur und Tourismus am 22. November 2024 in die Räumlichkeiten des Kino Apollo in Chur ein.

Das Forum graubünden Cultura am Freitag, 22. November 2024, von 14 bis 17 Uhr im Kino Apollo in Chur richtet sich an Kulturschaffende, Tourismusverantwortliche und alle, die sich für Kulturtourismus interessieren. Im Zentrum steht die Frage, wie Kultur zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Regionen beitragen kann.

Spannende Praxisbeispiele werden in Inputreferaten von Expertinnen und Experten präsentiert und geben Einblick in erfolgreiche Ansätze der regionalen Entwicklung durch Kultur. Vorgestellt werden zwei Beispiele aus Graubünden: die fruchtbare Zusammenarbeit von Kultur und Tourismus in Arosa und die ambitionierte kulturelle Positionierung von Trun. Ein weiteres Beispiel aus Sizilien, der Farm Cultural Park Favara weitet den Blick über die Landesgrenzen hinaus. Beim Netzwerk-Apéro können weitere Ansätze diskutiert, neue Kontakte geknüpft und bestehende gepflegt werden. Um eine Anmeldung wird gebeten unter www.cultura.graubuenden.ch.

Der Verein graubünden Cultura besteht aus dem Institut für Kulturforschung Graubünden, dem Verein Graubünden Ferien, der Geschäftsstelle Marke graubünden und der Forschungsstelle Tourismus und Nachhaltige Entwicklung ZHAW Wergenstein. Das Projekt graubünden Cultura ist ein Projekt im Rahmen der Neuen Regionalpolitik (NRP). Ziel des Projektes ist es, Graubünden als führende kulturtouristische Destination im Alpenbogen zu positionieren. Durch die Vernetzung der Akteure aus Kultur und Tourismus und durch einen bessere Sichtbarmachung des kulturellen Reichtums Graubündens soll die Wertschöpfung im Kanton erhöht werden.

Kurzinformation:

Forum graubünden Cultura

Freitag, 22. November 2024

14 bis 17 Uhr mit anschliessendem Apéro

Kino Apollo, Badusstrasse 10, 7000 Chur

Hinweis an die Medienschaffenden: Medien sind ebenfalls herzlich zum Anlass eingeladen.

Graubünden Ferien Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation Tel. +41 81 254 24 35 luzi.buerkli@graubuenden.ch