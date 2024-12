LIDL Schweiz

Dubai-Schokolade neu bei Lidl Schweiz

Trend-Schoggi zum günstigsten Preis

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz bringt pünktlich zu Weihnachten ein neues Produkt in das Regal: Die Dubai-Schokolade. Ab Samstag, 21. Dezember 2024 gibt es die Hype-Schoggi in allen Lidl Filialen zu kaufen - und das zum günstigsten Preis auf dem Schweizer Markt.

Lidl Schweiz verkauft neu die beliebte Dubai-Schokolade. Ab Samstag, 21. Dezember 2024 findet man die Trend-Schoggi zeitlich befristet in allen Lidl Schweiz Filialen. Speziell: Die Schokolade kostet CHF 3.99 pro 122g. Damit bietet Lidl Schweiz das Trend-Produkt am günstigsten auf dem Schweizer Markt an. Die erste Auflage umfasst eine limitierte Stückzahl. Weitere Lieferungen sind bereits in Planung.

Corinne Huber, Bereichsleiterin Einkauf bei Lidl Schweiz: "Der Trend um die Dubai-Schoggi hat zwar schon länger Fahrt aufgenommen. Uns war aber wichtig, dass neben der Qualität auch der Preis stimmt. Die Schoggi ist bei uns jetzt erschwinglich für alle. Kleiner Tipp: Die Lidl Dubai-Schoggi eignet sich perfekt als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk".