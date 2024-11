viva luzern

Marco Baumann folgt auf Manuela Jost im Verwaltungsrat von Viva Luzern

Die Generalversammlung von Viva Luzern hat Stadtrat Marco Baumann als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt. Er folgt auf Manuela Jost, die bis August 2024 Mitglied des Luzerner Stadtrats war.

Der 32-jährige Luzerner Marco Baumann stösst per 12. November 2024 zum Verwaltungsrat von Viva Luzern.

Umwelt- und Mobilitätsdirektor der Stadt Luzern

Marco Baumann ist seit September 2024 Stadtrat und Umwelt- und Mobilitätsdirektor der Stadt Luzern. Zuvor war er knapp sechs Jahre lang Mitglied des Grossen Stadtrats, davon vier Jahre als Fraktionschef der FDP. Bis Sommer 2024 arbeitete er als Corporate Development Manager bei CKW in Emmen, zuvor vier Jahre lang als Berater und Prüfer bei BDO Schweiz. Der ausgebildete Betriebsökonom verfügt über den Master mit Vertiefung in Public and Nonprofit Management der Hochschule Luzern. Rolf Krummenacher, Verwaltungsratspräsident Viva Luzern, ergänzt: «Mit Marco Baumann stösst eine versierte Persönlichkeit mit umfassend politischer Erfahrung auf dem Platz Luzern zum Verwaltungsrat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.»

Abschied nach zehn Jahren

Marco Baumann folgt als Vertretung der Stadt Luzern auf Manuela Jost, die sich nach zwölf Jahren als Stadträtin diesen Sommer nicht mehr zur Wahl aufstellen liess. Manuela Jost war knapp zehn Jahre Teil des strategischen Gremiums von Viva Luzern, also seit der Umwandlung von einer Dienstabteilung der Stadt Luzern zu einer gemeinnützigen Organisation. Viva Luzern dankt Manuela Jost herzlich für ihr grosses Engagement und das Teilen ihrer breiten Expertise zu Gunsten der älteren Bevölkerung der Stadt Luzern.

