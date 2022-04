Oehler Web

Krankenkasse wechseln in der Schweiz

Der Wechsel der Krankenkasse ist ein Schritt, den viele Menschen scheuen. Obwohl sie wissen, dass sie evtl. in einen günstigeren Tarif wechseln könnten, sehen sie von einem Wechsel ab. Das ist schade, denn der Wechsel ist einfach und kann eine Menge Geld sparen.

Schweiz, April 2022: Dank dem Portal krankenkasse-wechseln-schweiz.ch kann man den Vergleich und Wechsel einfacher gestalten.

In der Schweiz besteht die Krankenkasse aus der Grundversicherung und der freiwilligen Zusatzversicherung. Beide Versicherungen können unabhängig voneinander gewechselt werden. Was viele nicht wissen: Nicht beide Versicherung müssen beim gleichen Anbieter versichert sein! Das wird in Art. 7, Abs 1 KVG festgeschrieben.

Auch wenn die Leistungen der Grundversicherung bei allen Kassen identisch sind, lohnt sich ein Blick auf die Prämien, denn diese fallen bei allen Kassen anders aus. Teilweise mit grossen Unterschieden in den Beiträgen.

Mithilfe von krankenkasse-wechseln-schweiz.ch werden Sie bei der Suche nach einer neuen Versicherung unterstützt. Dabei werden in einem ersten Schritt die Prämien der verschiedenen Anbieter miteinander verglichen.

Um bei einer Krankenkasse die Grundversicherung zu wechseln, müssen Sie die bestehende Police nur zum 30. November des laufenden Jahres kündigen. Auch dabei hilft das Portal Ihnen, indem es eine Vorlage für ein Kündigungsschrieben zur Verfügung stellt.

Anders als bei der Grundversicherung verhält es sich bei der Zusatzversicherung. Denn die Leistungen der Zusatzversicherung werden nicht durch ein Gesetz festgeschrieben. Daher ist ein detaillierter Vergleich der Leistungen unabdingbar.

Dazu sollten Sie Ihre Bedürfnisse abklären, wobei das Portal Ihnen unter die Arme greifen kann, indem es Krankenkassen Beratungen anbietet.

Auch für die Kündigung der Zusatzversicherung stelle krankenkasse-wechseln-schweiz.ch ein entsprechendes Formular zur Verfügung.

