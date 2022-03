Oehler Web

Fahrstunden und VKU im Kanton Zug

Bild-Infos

Download

Bei der Fahrgut Fahrschule werden Fahrschüler

optimal auf den Führerschein im Kanton Zug vorbereitet

Zug, März 2022; Mobilität ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach Fahrstunden und Theorieunterricht an den Fahrschulen nach wie vor hoch ist. Viele junge Menschen wollen irgendwann den Schritt gehen und das Autofahren lernen.

Natürlich ist am Anfang erst einmal alles neu und aufregend. Gerade für Anfänger, die vor dem Fahren ein wenig nervös sind, ist es dann besonders wichtig, einen kompetenten Fahrlehrer an der Seite zu haben.

Bei der Fahrgut Fahrschule haben Fahrschüler die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Programm, das genau an die verschiedenen Bedürfnisse angepasst ist. So können Anfänger genauso wie bereits fortgeschrittene Fahrer hier Praxiserfahrungen sammeln oder auffrischen.

Natürlich ist auch der theoretische Teil abgedeckt und erfahrungsgemäss absolvieren die Fahrschüler dieser Schule die Tests mit grossem Erfolg.

Perfekt vorbereitet für ein sicheres Fahrverhalten

Es gibt einige Aspekte, die zu einer guten Vorbereitung auf die Fahrprüfung gehören. Bei der Fahrgut-Fahrschule bekommen Schüler einen professionellen Theorieunterricht (VKU), sowie einen Erste-Hilfe-Kurs und natürlich die praktischen Fahrstunden.

Zudem sind auch die Fahrzeuge auf dem besten Stand – hier hat sich die Schule für einen Mini-Cooper entschieden. Dieser ist in seiner Leistung sehr zuverlässig und lässt sich leicht bedienen. Zudem gibt es wichtige Hilfs-Funktionen, die den Mini-Cooper zu einem guten Fahrschulauto machen. Das Modell gibt es sowohl mit Automatik- als auch mit Schaltgetriebe. Mit diesem Angebot sind die Schüler bestens auf ihre Zukunft als Autofahrer vorbereitet.

Adresse: Fahrschule Fahrgut Roger Müllhaupt Gubelstrasse 14 6300 Zug