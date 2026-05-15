Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Hauptpiste des EuroAirport kann früher als geplant wieder in Betrieb genommen werden

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Der EuroAirport kann die Hauptpiste 15/33 nach erfolgreichen technischen und sicherheitsrelevanten Kontrollen früher als ursprünglich vorgesehen wieder in Betrieb nehmen. Dank des sehr guten Baufortschritts und günstiger Wetterbedingungen kann der Flugbetrieb auf der Hauptpiste bereits ab morgen Samstag, 16. Mai 2026, wieder aufgenommen werden. Ursprünglich war dies erst für den 21. Mai vorgesehen.

Die Wiederinbetriebnahme der Hauptpiste hat keinen Einfluss auf das bereits veröffentlichte Flugangebot der Airlines. Der reguläre Flugplan bleibt unverändert. Mit der Wiederaufnahme des Betriebs auf der Hauptpiste gelten ab dem 16. Mai wieder die üblichen An- und Abflugrouten.

Die Sanierung der Hauptpiste sowie des Taxiway Bravo verlief planmässig. Die Arbeiten waren notwendig, um die Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit der Infrastruktur zu gewährleisten. Für die Sanierung wurde bewusst Beton verwendet, da dieser den hohen Belastungen einer Hauptpiste langfristig besser standhält. Dank der konzentrierten Totalsperrung konnten die Arbeiten effizient durchgeführt und früher als geplant abgeschlossen werden.

Der EuroAirport hat die Zeit der reduzierten Betriebsaktivität zudem genutzt, um verschiedene Bereiche des Terminals aufzuwerten. Dazu gehören erneuerte Teppiche und Bodenbeläge, modernisierte Ankunftsbereiche, Verbesserungen in den Parkhäusern beim Terminal sowie Renovationen in der Lounge und im Fingerdock. Zudem wurde Halle 3 umfassend modernisiert und vollständig mit Self Bag Drop-Anlagen ausgerüstet. Die Halle wird ab Ende Mai 2026 schrittweise wieder in Betrieb genommen.

In einer Übergangsphase bis zu den Sommerferien wird es vereinzelt noch kleinere Baustellen im Terminal geben. Diese restlichen Arbeiten werden im Verlauf des Monats Juni abgeschlossen.

Der EuroAirport freut sich, die Sanierung der Hauptpiste früher als geplant abschliessen zu können, und dankt Passagieren, Partnern, Mitarbeitenden sowie den Anwohnenden für ihr Verständnis während der Sanierungsphase.

Kontakt:

EuroAirport

Manuela Witzig

Leiterin Kommunikation und Public Affairs

Postfach

CH-4030 Basel

+41 (0)61 325 35 45

Pikett (am Wochenende): +33 (0)6 32 63 37 87

media@euroairport.com

Flughafen Basel-Mulhouse | Postfach | CH-4030 Basel Aéroport Bâle-Mulhouse | BP 60120 | F-68304 Saint-Louis Cedex