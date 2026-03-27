Fürstentum Liechtenstein

Begegnung mit einem Wolf - richtiges Verhalten

Vaduz (ots)

In Liechtenstein kommt es aktuell vermehrt zu Wolfsnachweisen, die verständlicherweise Fragen auslösen. Wichtig ist: Wölfe sind von Natur aus scheue Wildtiere, die den Menschen meiden. Begegnungen sind selten und verlaufen in der Regel unproblematisch. Grundsätzlich gilt: Wölfe stellen für den Menschen keine Gefahr dar.

Verhalten bei einer Begegnung

Wölfe bemerken menschliche Anwesenheit in der Regel sehr schnell und bleiben auf Distanz. Sollte sich dennoch eine direkte Begegnung ergeben, wird folgendes Verhalten empfohlen:

Geben Sie dem Wolf genügend Platz, damit er sich zurückziehen kann.

Wenn der Wolf nicht umgehend flieht, bewahren Sie Ruhe und machen Sie mit bestimmter Stimme und lautem Klatschen auf sich aufmerksam und ziehen Sie sich langsam zurück.

Wenn der Wolf Ihnen wider Erwarten folgt: Werden Sie laut, machen Sie sich gross und gehen Sie eher einen Schritt auf den Wolf zu.

Melden Sie jede Wolfssichtung dem Amt für Umwelt

Hunde

Hunde sollten stets unter Kontrolle gehalten oder an der Leine geführt werden. Freilaufende Hunde können Wölfe anlocken oder von diesen als Eindringlinge wahrgenommen werden.

Meldung und Kontakt

Der zuständige Fachexperte (Herr Olivier Nägele) und die Wildhut des Amtes für Umwelt (Herr Martin Vogt und Herr Dominik Frick) beobachten die Situation laufend und stehen in engem Austausch mit Fachstellen im In- und Ausland.

Bei Fragen zum Wolf oder Sichtung steht Ihnen das Amt für Umwelt gerne zur Verfügung:

Olivier Nägele: +423 799 64 02

Martin Vogt: +41 79 597 14 43

Dominik Frick: +41 79 618 26 80

Picket-Nummer Nutztierrisse: +423 799 40 37

Konzept Wolf Liechtenstein

Weitere Informationen können dem "Konzept Wolf Liechtenstein" entnommen werden, das auf der Internetseite der Landesverwaltung, www.llv.li, zu finden ist (https://www.llv.li/de/privatpersonen/freizeit-umwelt-und-tierhaltung/jagd-und-wildtiere/wolf).