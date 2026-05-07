Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Jahresbericht 2025: Starke Gesamtleistung und Vorbereitung auf die Zukunft

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Der EuroAirport verzeichnete im Jahr 2025 eine gute Gesamtperformance. Die Aktivitäten seiner drei strategischen Geschäftsfelder (Passagiere, Fracht und Industrie) entwickelten sich positiv und spiegeln sich in einem Passagieraufkommen von 9,6 Millionen Passagieren, mehr als 6 700 Arbeitsplätze auf der Flughafenplattform und einem Umsatz von 185 Millionen Euro wider.

Der Nachhaltigkeitsansatz, der im Auftrag des EuroAirport verankert ist („Sicherstellung der Erreichbarkeit der trinationalen Region auf dem Luftweg unter Berücksichtigung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung“), wurde konsequent weitergeführt. Zwei Schwerpunkte lagen dabei im Umweltbereich: die Reduktion von Fluglärm und die Verringerung der CO2-Emissionen. Die Fortschritte bei der Reduktion des nächtlichen Fluglärms zeigen, dass die ergriffenen Massnahmen wirken – auch wenn weitere Anstrengungen notwendig bleiben.

Die kommenden Jahre werden von grossen Infrastrukturprojekten und Investitionen geprägt sein. Damit schafft der EuroAirport die Voraussetzungen, um seine Infrastruktur nachhaltig zu modernisieren und den Flughafen als leistungsfähige, verlässliche und verantwortungsvolle Plattform für die trinationale Region weiter zu stärken.

Der Jahresbericht 2025 ist ab sofort online verfügbar.

Kontakt:

EuroAirport

Manuela Witzig

Leiterin Kommunikation und Public Affairs

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Pikett (am Wochenende): +33 (0)6 32 63 37 87

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