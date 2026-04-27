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CBD in der Schweiz: Was Konsumenten wissen müssen

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CBD ist in der Schweiz legal erhältlich, sofern der THC-Gehalt unter 1 Prozent liegt. Doch beim Kauf kommt es nicht nur auf Legalität an, sondern auch auf Qualität, Herkunft und transparente Kontrollen. Biosativa aus Schindellegi zeigt, worauf Konsumenten bei CBD Blüten, CBD Hash, Ölen und CBD Rohstoffen achten sollten.

Schindellegi, Schweiz - April 2026 – CBD hat sich in der Schweiz von einem Nischenprodukt zu einem etablierten Hanfsegment entwickelt. Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten interessieren sich für Produkte mit Cannabidiol, kurz CBD. Gleichzeitig bleibt der Informationsbedarf hoch: Was unterscheidet CBD von THC? Was ist in der Schweiz erlaubt? Und woran erkennt man hochwertige CBD-Produkte?

Die Biosativa GmbH mit Sitz in Schindellegi positioniert sich in diesem Markt als Schweizer Anbieter mit Fokus auf Qualität, Herkunft und transparente Produktinformationen. Über den CBD Shop bietet das Unternehmen eine Auswahl an CBD Blüten, CBD Hash, Ölen und Rohstoffen für Privat- und Geschäftskunden.

CBD und THC: Der zentrale Unterschied

CBD und THC stammen beide aus der Hanfpflanze, unterscheiden sich aber deutlich. THC ist der berauschende Wirkstoff von Cannabis. CBD hingegen wirkt nicht berauschend und wird deshalb klar von THC-haltigem Cannabis abgegrenzt.

In der Schweiz ist vor allem der THC-Grenzwert entscheidend: Hanfprodukte mit weniger als 1 Prozent THC fallen nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Produkte mit 1 Prozent THC oder mehr gelten grundsätzlich als verboten beziehungsweise als Betäubungsmittel. Für Konsumenten bedeutet das: Beim Kauf sollte immer auf den ausgewiesenen THC-Gehalt, seriöse Anbieter und nachvollziehbare Qualitätskontrollen geachtet werden.

Wichtig ist zudem, dass CBD-Produkte je nach Verwendungszweck unterschiedlichen Regeln unterliegen können – etwa dem Tabakrecht, Lebensmittelrecht, Kosmetikrecht oder Heilmittelrecht. Seriöse Anbieter verzichten deshalb auf unzulässige Heilversprechen und informieren transparent über Produktart, Inhaltsstoffe und Anwendungshinweise.

Welche CBD-Produkte gibt es?

Besonders gefragt sind CBD Blüten. Sie stammen aus ausgewählten Hanfsorten und unterscheiden sich je nach Aroma, Struktur, Anbau, Trocknung und Verarbeitung. Für viele Konsumenten sind sie der direkteste Zugang zur Hanfpflanze.

CBD Hash ist eine konzentriertere Produktform aus harzreichen Bestandteilen der Pflanze. Es spricht vor allem Kenner an, die Wert auf intensives Aroma und kompakte Verarbeitung legen.

CBD-Öle gehören ebenfalls zu den bekannten Produktformen. Sie werden üblicherweise aus Hanfextrakten und Trägerölen hergestellt. Entscheidend sind hier Konzentration, Zusammensetzung und eine klare Produktdeklaration.

Für Händler und Verarbeiter bietet Biosativa zudem CBD Rohstoff an. Dieser Bereich richtet sich an Geschäftskunden, die grössere Mengen an CBD-Blüten oder CBD-Hash für Weiterverarbeitung, Wiederverkauf oder eigene Produktlinien benötigen.

Qualität entscheidet

Mit der Professionalisierung des CBD-Marktes wird Qualität zum wichtigsten Unterscheidungsmerkmal. Legalität allein reicht nicht aus. Entscheidend sind saubere Verarbeitung, pestizidfreie Qualität, nachvollziehbare Herkunft und ein THC-Gehalt unter der gesetzlichen Grenze.

Biosativa setzt auf Schweizer CBD-Produkte, kontrollierte Verarbeitung und ein Sortiment, das sowohl Einsteiger als auch erfahrene Konsumenten anspricht. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das: Wer CBD kauft, sollte nicht nur auf Preis und Aroma achten, sondern vor allem auf Transparenz, Produktinformationen und Vertrauen in den Anbieter.

Legal, sicher und qualitativ top

CBD ist in der Schweiz legal erhältlich, solange der THC-Gehalt unter 1 Prozent liegt und die jeweiligen Produktvorschriften eingehalten werden. Wer CBD-Produkte kaufen möchte, sollte die Unterschiede zu THC kennen, auf klare Deklaration achten und Anbieter wählen, die Qualität und Transparenz ernst nehmen.

Biosativa verbindet Schweizer Marktkenntnis mit einem spezialisierten Sortiment und bietet über biosativa.swiss einen Überblick über CBD Blüten, CBD Hash, Öle und CBD Rohstoffe. Damit zeigt das Unternehmen, worauf es im Schweizer CBD-Markt heute ankommt: Wissen, Qualität und Vertrauen.