Rockwell Automation startet Registrierung für die Automation Fair 2025

Die jährliche Veranstaltung für industrielle Betriebsabläufe findet zum 34. Mal statt und bietet Fachleuten aus aller Welt die Gelegenheit, sich auszutauschen, zusammenzuarbeiten und etwas zu bewegen.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, kündigte heute den Start des Registrierungszeitraums für die Automation Fair® 2025 an, die vom 17. bis 20. November in das McCormick Place-Kongresszentrum zurückkehren wird. Mehr als 10 000 Experten aus der ganzen Welt freuen sich auf vier spannende Tage voller Einblicke, Innovationen und interaktiver Erlebnisse.

Dieses globale Event bereitet den Weg für die Zukunft industrieller Betriebsabläufe. Hier werden bahnbrechende Technologien, beispiellose Innovationen und neue Denkansätze vorgestellt – und das manchmal noch, bevor sie auf der Roadmap erscheinen. Die Veranstaltung kombiniert wichtige Produktveröffentlichungen mit der großartigen Gelegenheit, bedeutsame Kontakte zu knüpfen und damit echte Durchbrüche zu erzielen.

Die Automation Fair findet in Zusammenarbeit mit dem PartnerNetwork™ von Rockwell Automation statt und bietet Teilnehmern direkten Zugang zu praxisorientierten Lösungen und Spezialisten, die die digitale Transformation branchenübergreifend vorantreiben. Jeder einzelne Augenblick ist von Fortschritt und Dynamik geprägt.

„Wir freuen uns, den Registrierungszeitraum zu eröffnen und Fachleute aus aller Welt wieder einmal in Chicago zu unserem Event rund um industrielle Betriebsabläufe begrüßen zu dürfen", sagt Christine Spella, Senior Director, Digital, Demand & Integrated Marketing bei Rockwell Automation. „Komplexität und dynamische Veränderungen sind heutzutage gang und gäbe. Aus diesem Grund beinhaltet die Automation Fair zahlreiche Lern-, Austausch- und Inspirationsmöglichkeiten, damit Teilnehmer ihren Plan für die Zukunft entwickeln können."

Freuen Sie sich auf folgende Highlights:

Erkunden Sie mehr als 140 Ausstellungen, einschließlich Live-Demos und Arbeitsanwendungen. Nehmen Sie an einer geführten Tour sowie an einer Sitzung im Discovery Theater teil. Lassen Sie sich im Rahmen der halbtägigen Veranstaltungen von großen Ideen und neuen Perspektiven zu den wichtigsten aktuellen Themen inspirieren. Informieren Sie sich bei den täglichen Vorträgen von Führungskräften über künftige Entwicklungen, die die Zukunft industrieller Betriebsabläufe gestalten.

Wählen Sie aus über 275 Lernaktivitäten aus und erhalten Sie Einblicke von mehr als 400 Branchenspezialisten. Profitieren Sie darüber hinaus von über 450 Stunden an detaillierteren Schulungen für Fortgeschrittene, um Ihre technischen Fähigkeiten zu verfeinern und sich neues Fachwissen anzueignen.

Betreten Sie moderne Einrichtungen bei acht exklusiven Touren außerhalb des Standorts, die sich über Branchen wie Life Sciences, Lebensmittel und Getränke sowie fortschrittliche Fertigung erstrecken. Das Angebot umfasst außerdem einen Besuch in einem akademischen Institut, das sich auf die Vorbereitung der nächsten Generation von Industriefachkräften konzentriert. Durch diese seltenen Einblicke hinter die Kulissen erfahren Sie, wie führende Unternehmen die Grenzen des Möglichen verschieben und neue Maßstäbe in der gesamten Industrielandschaft setzen.

Die Automation Fair 2025 ist die Industriemesse des Jahres. Registrieren Sie sich noch heute und freuen Sie sich auf ein Event, bei dem sich Fachleute austauschen, zusammenarbeiten und die Zukunft der industriellen Automatisierung prägen können.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 27 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2024). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

Über das Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation ist davon überzeugt, dass wir gemeinsam mehr erreichen können. Wir tragen unseren Teil dazu bei – mit einem umfassenden, globalen Partner-Ökosystem, einschließlich marktführender Technologie, hervorragender Support- und Dienstleistungen sowie eines integrierten und optimierten Geschäftsansatzes. Seien Sie international erfolgreich, indem Sie das breite Spektrum an innovativen Technologien und Services unseres Netzwerks nutzen, die kein einzelner Anbieter allein bereitstellen kann. Falls Sie mehr darüber erfahren möchten, wie das PartnerNetwork die Realisierung des Connected Enterprise® unterstützt, besuchen Sie das PartnerNetwork-Programm.

