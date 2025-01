Renaud Paubelle wird neuer stellvertretender Direktor des EuroAirport

Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Renaud Paubelle wurde vom Verwaltungsrat zum neuen stellvertretenden Direktor des Flughafens Basel-Mulhouse ernannt. Er wird sein Amt am 1. Juli 2025 antreten und übernimmt die Nachfolge von Marc Steuer. Nach der Ernennung von Tobias Markert, der sein Amt als Direktor am 1. April 2025 antreten wird, ist das neue binationale Direktorenteam damit komplett.

Renaud Paubelle verfügt über rund zwanzig Jahre Erfahrung in Führungsfunktionen im Bereich der Raumplanung und in der Leitung grosser Bau- und Infrastrukturprojekte, insbesondere in Seehäfen und auf Flughäfen. Seit 2020 ist er Geschäftsleitungsvorsitzender des Flughafens Strassburg.

Zwischen 2013 und 2020 war er als Direktor für Raumplanung und Mitglied der Geschäftsleitung zunächst beim Grand Port Maritime de la Guadeloupe und dann beim Grand Port Maritime de Marseille tätig. Er verantwortete dort die Planung der Entwicklung von Hafen-, See- und Landinfrastrukturen sowie die Leitung der Umsetzung der meisten strategischen Investitionsprojekte.

Als GL-Vorsitzender des Flughafens Strassburg hat Renaud Paubelle nach der COVID-Krise die Aktivitäten des Flughafens wieder in Gang gebracht, indem er die Belegschaft neu aufgestellt und sich für die Diversifizierung der Einnahmequellen eingesetzt hat, insbesondere durch die Aufwertung von Grundstücken. Ausserdem hat er eine Strategie zur Überwindung der Krise und zum ökologischen Wandel entwickelt.

Renaud Paubelle übernimmt die Nachfolge von Marc Steuer. Dieser war seit März 2022 in der zweiköpfigen Direktion des Flughafens tätig und hat sich in Verbindung mit den entsprechenden Stakeholdern für die Reduzierung der Umweltauswirkungen des Flughafens engagiert und an der Konzeption und Lancierung wichtiger Investitionsprojekte mitgewirkt. Der Verwaltungsrat dankt Marc Steuer bereits jetzt herzlich für seinen Einsatz zugunsten des EuroAirport.

