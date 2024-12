Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Neue grenzüberschreitende Buslinie EuroAirport-Lörrach eröffnet

Der EuroAirport ist per sofort noch besser an den öffentlichen Verkehr angebunden. Die neue Regiobuslinie 220 FREUND verkehrt per sofort im Stunden- bzw. Halbstundentakt zwischen Lörrach und dem EuroAirport. Am Samstag wurde die neue Linie bei einer ersten gemeinsamen Fahrt zur ehemaligen deutsch-französischen Zollplattform am Palmrain in Village-Neuf mit geladenen Gästen feierlich eingeweiht.

Der EuroAirport ist durch Busverbindungen an die Bahnnetze von SBB, SNCF, DB sowie die Regio-S-Bahn Lörrach und die Bahnhöfe Basel, Saint-Louis und Freiburg im Breisgau sowie neu Weil am Rhein-Haltingen und Lörrach angeschlossen. Per sofort verbinden zwei Buslinien den EuroAirport mit der deutschen Nachbarschaft.

Bessere Anbindung der deutschen Nachbarschaft

Die neue grenzüberschreitende Regiobuslinie 220 „FREUND“ (FRankreich-EUroAirport-Navette-Deutschland) ist die erste direkte Busverbindung zwischen Deutschland und Frankreich am südlichen Oberrhein. Der Bus fährt stündlich vom Busbahnhof Lörrach zum Flughafen und zurück, zu den Hauptverkehrszeiten jede halbe Stunde. Es bestehen Umsteigemöglichkeiten auf das Netz der DB wie auch auf die Regio-S-Bahn in Lörrach. Weitere Informationen entnehmen Sie der Medienmitteilung des Landkreises Lörrach.

Zudem fährt der Freiburger Airportbus (Flixbus) weiterhin in einer knappen Stunde vom EuroAirport nach Freiburg im Breisgau. Beide Linien sind vom französischen Sektor des Flughafens aus zugänglich. Der Landkreis Lörrach ist auch über den Schweizer Sektor erreichbar, mit der Buslinie 50 zum Bahnhof Basel SBB und Umstieg auf die S6 der Regio-S-Bahn.

Ergänzung des bestehenden ÖV-Angebots

Die über den Schweizer Sektor zugängliche Buslinie 50 der BVB (Basler Verkehrsbetriebe) verbindet den EuroAirport mit dem Bahnhof Basel SBB und dem Schweizer Eisenbahnnetz.

Der über den Französischen Sektor zugängliche Shuttle-Bus der Linie 11 verbindet den EuroAirport mit dem Bahnhof Saint-Louis und dem französischen SNCF-Eisenbahnnetz, das die Stadt Mulhouse bedient.

Die neue Buslinie EuroAirport-Lörrach fügt sich in das Gesamtkonzept des Flughafens zur verbesserten landseitigen Erreichbarkeit des Flughafens ein. Im Rahmen eines umfassenden Mobilitätsplans bezieht der Flughafen seine Partner ein, um die landseitige Erreichbarkeit fossilfreier zu gestalten. Hierzu gehört unter anderem auch der Ersatz der bisherigen Busse der BVB mit neuen, elektrisch betriebenen Doppelgelenkbussen.

