Panache AG

Medienmitteilung Revotool AG: Zum Jubiläum viele Gründe zum Feiern

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

30 Jahre, 30‘000 Artikel, 1‘700 Händler und eine eigene Zeitung: Die Revotool AG hat viele Gründe zum Feiern

Die Revotool AG ist in der Schweiz und in Österreich auf sehr vielen Baustellen und in ebenso vielen Werkhallen präsent. Mit hochqualitativen Werkzeugen und Verbrauchsprodukten. Kein Wunder sind in den firmeneigenen Lagern in Uetendorf und in der Steiermark nicht weniger als 30'000 verschiedene Artikel zu finden. Zum 30. Firmenjubiläum lanciert die Revotool AG eine Kundenzeitung und einen neuen Webauftritt.

Uetendorf bei Thun, 19. Januar 2021: Die in der Schweiz und Österreich tätige 17-köpfige Crew der Revotool AG hat gute Gründe zum Feiern: Den 30. Geburtstag der Firma und die Tatsache, dass die Mitarbeitenden im Alltag eine dreifache Herausforderung meistern. Sie gewinnen Hersteller von hochwertigen Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien für den Bau und die Montage als Lieferanten. Zweitens bedienen sie als Importeur Händler mit Produkten aus dem Revotool-Sortiment. Drittens verkaufen sie den Händlern Geräte – auch Eigenanfertigungen nach Mass – und Serviceleistungen.

Mit namhaften Herstellern unterwegs

Dies alles gelingt dem vom Inhaber und Geschäftsführer David Meier angeführten Team sehr gut: Die Revotool AG ist in der Schweiz und in Österreich für viele im Bau und im Baunebengewerbe tätige Unternehmen ein langjähriger Partner, der mit namhaften Herstellern wie Panasonic oder Hikoki und mit über 1700 Händlern zusammenarbeitet und gerne auch die Extrameile geht. «Wir geben unser Maximum. Gilt es beispielsweise eine Spezialanfertigung eines Werkzeugs zu entwickeln, machen wir dies mit unseren eigenen Mechanikern und zusammen mit externen Spezialisten und dem Kunden sehr gerne», betont David Meier. «Wir appellieren an die Unternehmen, sich auch bei besonders schwierigen Wünschen bei uns zu melden. Wir helfen weiter.» Auch beim Service hebt sie dich Crew der Revotool AG hervor: «Defekte Geräte reparieren wir sehr rasch und bieten Ersatzgeräte an. Bekannt sind wir für unsere Express-Reparatur-Boxen. Unsere Kunden können ihre Geräte in ihren Werkstätten in die Boxen legen und uns um Ersatz fragen. Am nächsten Tag erhalten sie das neue Gerät zugestellt. Wer unseren All-inclusive-Service bucht, hat auch gleich eine Versicherung inkludiert», ergänzt David Meier. Bekannt ist die Revotool AG auch mit den Geräten ihrer Eigenmarke. Diesen verleiht das Uetendorfer Unternehmen mit dem Firmenlogo einen Qualitätsstempel, dem die Händler und Endkunden ganz besonders vertrauen.

Im Jubiläumsjahr präsenter denn je

Das Jubiläum ist für David Meier Genugtuung und Bestätigung zugleich. «Die `Pflanze` Revotool AG gedeiht und wächst weiter. Diese Feststellung macht mich glücklich. Offenbar braucht es uns im Markt auch nach 30 Jahren noch immer. Abheben wollen wir deshalb nicht. Ganz im Gegenteil: Wir wollen und müssen täglich hinzulernen und uns immer wieder bestätigen.» Im Jubiläumsjahr ist ihm die Kommunikation ein Anliegen. «Wir wollen noch bekannter werden und sind daran unsere Website anzupassen. Zudem sind wir neu auch in den Sozialen Medien aktiv und haben mit der `Revotool-time` die erste Ausgabe unserer Firmen- und Kundenzeitschrift herausgegeben. Für unsere Kunden aus der Romandie selbstverständlich auch auf Französisch», freut sich David Meier.

Pressekontakt und Link zur Kundenzeitung «Revotool-time»:

Pressestelle PR- und Werbeagentur Panache AG: Dominik Rothenbühler, dr@panache.ch, +41 79 262 66 60, Thunstrasse 20, 3005 Bern. Oder: Revotool AG; David Meier, Inhaber und Geschäftsführer, david.meier@revotool.ch, Gluetschbachstrasse 100, 3661 Uetendorf / BE, +41 33 346 01 66 www.revotool.com Auf der Startseite der Website ist auch der Link zur Kundenzeitung «Revotool-time» zu finden.