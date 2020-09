Medienmitteilung der Belpmoos Reisen AG: Besitzerwechsel bei Belpmoos Reisen AG und FlyAway-Travel; positiv in die Zukunft

IMS Medien AG

Besitzerwechsel bei der Belpmoos Reisen AG und FlyAway Travel; positiv in die Zukunft

Bern-Ittigen, 1. September 2020: Die Belpmoos Reisen AG ist in neuen Händen. Berner übernehmen das Traditionsunternehmen aus Münsingen per sofort. Und im Laufe des 4. Quartals 2020 die Zuständigkeit für das Reisebüro FlyAway Travel am Flughafen Bern.

Badeferien und Reisen im gesamten Mittelmeerraum und Aufenthalte in der Schweiz buchen. Das können Privatkunden und Reisebüros auch künftig über die Belpmoos Reisen AG. Tourismuskrise hin oder her. Für die neuen Besitzer hat der Reiseveranstalter zudem eine strategische Bedeutung: «Die Belpmoos Reisen AG ist eine wichtige Partnerin vom Flughafen Bern und der Berner Fluggesellschaft flyBAIR. Dies soll auch künftig so sein», betont Matthias Spycher, Inhaber und CEO der Spycher Group, den Besitzerwechsel.

Der Umzug der Belpmoos Reisen vom Standort Münsingen zum Flughafen Bern erfolgt in den nächsten Monaten und wird ein Bekenntnis sowohl für den regionalen Flughafen als auch für flyBAIR sein. Ein erstes Zeichen hierzu wird im Laufe des 4. Quartals 2020 die Übernahme von FlyAway Travel, dem offiziellen Reisebüro des Flughafens Bern, durch die Belpmoos Reisen AG sein. Trotz den zurzeit schwierigen Umständen geht das Unternehmen bewusst antizyklisch und positiv vor. Die Firma investiert während der Krise, um auch künftig für ihre Kunden da zu sein.

Die neuen Besitzer setzen auf Kontinuität

Das bewährte Team der Belpmoos Reisen AG bleibt auch im neuen Besitz bestehen. Dies mit Ausnahme der bisherigen Geschäftsführerin Gabriela Jones – sie orientiert sich nach sieben Jahren Einsatz für Belpmoos Reisen beruflich neu. «Die Kontinuität ist uns wichtig. Wir sind froh, dass wir weiterhin auf die Erfahrung und den Frauenpower der sechs Mitarbeiterinnen zählen dürfen», hebt Matthias Spycher hervor. Er wünscht dem bisherigen Inhaber der Belpmoos Reisen AG und umtriebigen Tourismusexperten Beat Iseli einen wohlverdienten ‘Unruhestand’ in der neuen Heimat Andalusien. Die operative Verantwortung für die Belpmoos Reisen AG übernimmt Matthias Spycher mit seinem Team der Spycher Group AG.

