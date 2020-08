woom Kinderfahrräder

woom erhält neuen CEO: Geschäftsführung mit Guido Dohm erweitert

Klosterneuburg (ots)

Dohm möchte soziale Verantwortung in der Bike Industrie verstärken und die Supply Chain von woom digitaler machen. Interviews ab sofort möglich.

Der Klosterneuburger Kinderfahrrad Hersteller woom hat einen weiteren Geschäftsführer. Die Gründer und bisherigen alleinigen Geschäftsführer Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka haben den Manager Guido Dohm zum dritten Geschäftsführer bestellt.

Manager für Mode und Sport

Dohm ist seit 1. März im Unternehmen, er begann als COO. Seit 15. Juli führt er woom gemeinsam mit den Gründern Ihlenfeld und Bezdeka als CEO. Der Diplom-Ingenieur verfügt über langjährige Erfahrung als Geschäftsführer und Vorstand in der Fashion-/Lifestyle-Industrie. In den letzten vier Jahren war er beim Outdoor Ausrüster JACK WOLFSKIN, wo er die globale Beschaffungslogistik digital aufgestellt und den Outdoor-Anbieter damit zu einem Pionier der Branche gemacht hat.

Digitalisierung und soziale Verantwortung

Auch bei woom arbeitet er nun an der Digitalisierung der Supply Chain mit Echtzeit-Tracking. Alle Stakeholder sollen in Echtzeit einen transparenten Überblick über die für sie relevanten Ereignisse erhalten, hier will woom für die Bike Industrie eine neue Benchmark setzen. Sein zweiter Arbeitsschwerpunkt ist die Implementierung von CSR-Standards in allen Unternehmensbereichen: Dohm hat sich in den asiatischen Beschaffungs-Ländern der Textil- und Bekleidungsindustrie für Initiativen zur Etablierung von Standards für soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit wirkungsvoll eingesetzt. Sein Ziel ist es nun, auch in der Fahrradindustrie Mitstreiter für ähnliche Initiativen zu gewinnen.

Next Level für woom

woom wächst seit der Gründung rasant und erfreut sich zunehmender Beliebtheit, Radfahren liegt im globalen Trend. Mit dem für 2020 angepeilten Umsatz zählt woom in Österreich bald zu den Großunternehmen. Um das beeindruckende Wachstum auch weiterhin professionell managen zu können, haben Ihlenfeld und Bezdeka nach einem erfahrenen Manager gesucht, der das Team dabei unterstützt, woom aufs „Next Level“ zu heben.

Passion Trompete

Guido Dohm ist verheiratet und Vater von 4 Kindern. Er liebt den Rad- und Skisport und ist passionierter Trompeter.

Dohm steht für Interviews zur Verfügung. Mögliche Gesprächsthemen: seine Pläne bei woom, Digitalisierung des Unternehmens und neue CSR Standards.

