Viva Luzern Eichhof erhält per 1. März 2026 Co-Betriebsleiter

Viva Luzern Eichhof wird ab 1. März 2026 durch Christian Bünter und Christian Schuster als Co-Betriebsleiter geführt. Christian Bünter wird sich künftig der strategischen, Christian Schuster der operativen Steuerung von Viva Luzern Eichhof widmen.

Christian Bünter führt seit 1. August 2023 das Alterszentrum Viva Luzern Eichhof und ist seit 1. Januar 2025 als Vertreter der Alterszentren in der Geschäftsleitung von Viva Luzern tätig. Die zusätzlichen Aufgaben in der Rolle als Geschäftsleitungsmitglied führen dazu, dass Viva Luzern am Standort Eichhof mit einer Co-Betriebsleitung neue Wege geht.

Grosse Führungserfahrung in der Betreuung und Pflege

«Wir freuen uns sehr, konnten wir Christian Schuster als langjährigen Leiter Betreuung und Pflege vom Viva Luzern Eichhof für die Funktion als Co-Betriebsleiter gewinnen», so Andrea Wanner, Geschäftsführerin Viva Luzern. Zu seinem neuen Aufgabengebiet gehört die operative Verantwortung des Viva Luzern Eichhofs, unter anderem ist er erste Ansprechperson für Mitarbeitende, Bewohnende und Angehörige. Seit knapp zwei Jahrzehnten ist Christian Schuster ein geschätzter Teil des Eichhofs. Er ist seit 2021 als stellvertretender Betriebsleiter und seit 2019 in der Leitung der Betreuung und Pflege tätig. Der ausgebildete Pflegefachmann HF verfügt unter anderem über die Ausbildung zur Institutionsleitung im sozialen und sozialmedizinischen Bereich der Artiset. Christian Schuster ist 42-jährig und in Emmenbrücke zuhause.

Ramona Helfenberger, Leiterin Kommunikation und Marketing 041 612 70 14, ramona.helfenberger@vivaluzern.ch

Viva Luzern

Mit rund 780 Bewohnerinnen und Bewohnern in fünf Alterszentren ist Viva Luzern die führende Anbieterin von Langzeitpflege in der Zentralschweiz. Zu Viva Luzern gehören die Alterszentren Dreilinden, Eichhof, Rosenberg, Staffelnhof, Wesemlin und Tribschen sowie Angebote für das Wohnen mit Dienstleistungen. Wir beschäftigen rund 1180 Mitarbeitende, die sich für eine hochwertige Betreuung und Pflege einsetzen und für ein wohnliches Klima sorgen. Viva Luzern ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft im Eigentum der Stadt Luzern.

Viva Luzern ist «im Alter zuhause». Älteren und pflegebedürftigen Menschen geben wir Sicherheit und Geborgenheit – mit einer bedarfsgerechten Pflege und hoher Wahlfreiheit.