HONOR und Google revolutionieren KI-gestützte Produktivität: Magic V5 bietet neuartige "Tap Tap"-Funktion

HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, integriert in seinem neuen Premium-Foldable HONOR Magic V5 den hilfreichen persönlichen KI-Assistenten Google Gemini.[1] Zudem kündigt das Tech-Unternehmen sieben Jahren Android(TM)-Updates und Sicherheitspatches für das neue Gerät an. Diese Erweiterung gilt für die EU und das Vereinigte Königreich. Das zusammen mit Google entwickelte HONOR Magic V5 wird von der Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform angetrieben. Ziel der Entwicklung war es, die mobile Produktivität mithilfe von intelligenten Echtzeit-KI-Erlebnissen für Foldables neu zu definieren. Ein Beispiel: die "Tap Tap"-Funktion, durch die Benutzer durch doppeltes Tippen auf der Smartphone-Rückseite Google Gemini schnell und bequem öffnen können.

"Unsere Zusammenarbeit mit Google untermauert unser langfristiges Engagement, die neuesten KI-gestützten Erfahrungen für unsere Geräte zu nutzen", sagte James Li, CEO von HONOR. "Im Einklang mit unserem HONOR ALPHA PLAN ist diese Partnerschaft ein wichtiger Schritt in unserer Transformation zu einem Anbieter eines globalen KI-Geräte-Ökosystems. Dabei denken wir über Smartphones hinaus, um offene, werteorientierte Plattformen zu schaffen, die das menschliche Potenzial maximieren. Mit dem HONOR Magic V5 als jüngstem Meilenstein bringen wir die Vorteile plattformübergreifender KI-gestützter Erfahrungen auf den Markt."

Nahtloses Multitasking mit Google Gemini

Das HONOR Magic V5 steigert die Produktivität und Kreativität von Foldables durch ein nahtlos integriertes Google Gemini als ständig verfügbaren KI-Assistenten. Durch langes Drücken auf den Power-Button hilft Gemini den Nutzern beim Schreiben, Planen, Lernen und vielem mehr. Es kann Informationen abrufen und Aktionen über mehrere Apps und Dienste hinweg ausführen. Darüber hinaus können Nutzer auch live mit Gemini sprechen, um Ideen zu entwickeln, komplexe Themen zu vereinfachen und sich mit Echtzeit-Antworten auf wichtige Momente vorzubereiten. Zudem kann man Gemini nach allem fragen, was sich im eigenen Sichtfeld befindet. Dafür muss nur die Kamera oder der Bildschirm in Gemini Live-Gesprächen geteilt werden.

Smarte "Tap Tap"-Funktion für ein bequemes Benutzererlebnis

Um die Bedienung zu erleichtern, hat HONOR eine neue "Tap Tap"-Interaktion entwickelt. Sie ermöglicht Benutzern, das bereits vorinstallierte Google Gemini sofort durch doppeltes Antippen der Geräterückseite zu starten. Besonders komfortabel: Dies gelingt ohne Entsperren des Geräts oder Öffnung einer App. Gepaart mit HONORs Multi-Flex-Modus[2] kann Gemini auf dem HONOR Magic V5 bis zu drei App-Fenster nebeneinander öffnen. So können Benutzer beispielsweise Notizen überprüfen, an einem Videoanruf teilnehmen und gleichzeitig mit Gemini chatten - eine Innovation, die einen neuen Standard für KI-gesteuerte Produktivität auf Foldables setzt.

Gemeinsamer Einsatz für langfristige Sicherheit und Nachhaltigkeit

Das HONOR Magic V5 wird eines der ersten Smartphones sein, das in diesem Jahr bereits Android 16 unterstützen wird. Darüber hinaus bietet es sieben Jahre

Android(TM) OS-Updates und Sicherheitspatches für Benutzer in der EU sowie im Vereinigten Königreich. Dadurch erhalten Benutzer langfristig die neuesten Innovationen und Schutzmaßnahmen.

"Wir freuen uns sehr zu sehen, wie das HONOR Magic V5 die Leistungsfähigkeit von Google Gemini nutzt, um innovative KI-Erlebnisse in einem faltbaren Format zu liefern", ergänzt TT Ramgopal, Director of Android Partner Engineering bei Google. "HONORs Engagement für sieben Jahre Android-Software- und Sicherheits-Support unterstreicht auch unsere gemeinsame Vision, Verbrauchern einen langfristigen Wert und ein außergewöhnliches, sicheres Nutzererlebnis zu bieten."

Der offizielle Launch des neuen HONOR Magic V5 in Westeuropa findet am 28. August 2025 statt.

Über HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktionen zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der KI-Agenten und darüber hinaus zu verbinden. HONOR ist bestrebt, industrielle Grenzen durch offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um gemeinsam mit Branchenpartnern ein werteteilendes Ökosystem zu schaffen. Mit einem innovativen Produktportfolio, das KI-Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst, zielt das Unternehmen darauf ab, jeden Menschen zu befähigen, die neue intelligente Welt anzunehmen.

