Personelle Veränderungen im Verwaltungsrat von Viva Luzern

Zwei neue Persönlichkeiten mit langjähriger Erfahrung im Gesundheitswesen stossen per 13. Juni 2025 zum Verwaltungsrat von Viva Luzern.

Vernetzter Kenner des Gesundheitswesens

Hannes Blatter ist aktuell Geschäftsführer des Luzerner Forums für Sozialversicherungen und soziale Sicherheit, Dozent an der Hochschule Luzern - Wirtschaft sowie Inhaber eines Unternehmens. Im Rahmen seiner selbstständigen Tätigkeit übernimmt er Beratungsmandate in strategischer Kommunikation und Public Affairs für Unternehmen, Verbände und Behörden. Zuvor war Hannes Blatter unter anderem als Generalsekretär bei der CSS Versicherung sowie als Fraktionssekretär im Bundeshaus beschäftigt. Er verfügt über den Master in Politikwissenschaften der Universität Lausanne und hat das Executive-Programm «Senior Leadership in Social Administrations» absolviert. Hannes Blatter blickt auf über 30 Jahre Berufserfahrung an der Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung und Privatwirtschaft zurück, einen grossen Teil davon in leitenden Funktionen. Er ist 54-jährig und mit seiner Familie in Sursee zuhause.

Erfahrungsschatz in Hotellerie, Gastronomie und Facilitymanagement

Jonas Meier ist seit rund sieben Jahren als Leiter Hotellerie und Infrastruktur sowie Mitglied der Geschäftsleitung in der Hirslanden Klinik St. Anna tätig. Zuvor arbeitete er unter anderem für die SV Group sowie diverse Hotels und Restaurants. Der diplomierte Hotelier und Restaurateur verfügt über den Master of Advanced Studies ZFH in Leadership and Management des Instituts für Angewandte Psychologie. Jonas Meier bringt Führungserfahrung sowie ein breites Fachwissen in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Facilitymanagement mit. Der 41-Jährige lebt mit seiner Familie in Eschenbach (LU).

Verabschiedung zweier langjähriger Verwaltungsratsmitglieder

Hannes Blatter stösst als Verwaltungsratsmitglied zu Viva Luzern. Geplant ist, dass er nach einem Übergang von einem Jahr das Präsidium und damit die Nachfolge von Rolf Krummenacher übernimmt.

Jonas Meier folgt auf Alice Rufer Hohl, die ihr Amt als Verwaltungsratsmitglied nach zehn Jahren per 13. Juni 2025 niederlegt. Bereits im letzten Jahr hat der Verwaltungsrat Dr. med. Martin Nufer als Nachfolge von Dr. med. Guido Schüpfer gewählt. Guido Schüpfer legt sein Amt als Verwaltungsratsmitglied ebenfalls nach zehn Jahren per 13. Juni 2025 nieder.

«Damit verlassen uns zwei Verwaltungsratsmitglieder der ersten Stunde. Sie haben Viva Luzern seit der Umwandlung von einer Dienstabteilung der Stadt Luzern zu einer gemeinnützigen Organisation mit viel Engagement und Expertise begleitet», so Rolf Krummenacher, Verwaltungsratspräsident. Viva Luzern dankt Alice Rufer Hohl und Guido Schüpfer herzlich für ihren grossen Einsatz zugunsten der älteren Stadtluzerner Bevölkerung.

Medienkontakt

Ramona Helfenberger, Leiterin Kommunikation und Marketing 041 612 70 14, ramona.helfenberger@vivaluzern.ch

Viva Luzern

Mit rund 820 Bewohnerinnen und Bewohnern in fünf Betagtenzentren ist Viva Luzern die führende Anbieterin von Langzeitpflege in der Zentralschweiz. Zu Viva Luzern gehören die Alterszentren Dreilinden, Eichhof, Rosenberg, Staffelnhof, Wesemlin und Tribschen sowie Angebote für das Wohnen mit Dienstleistungen. Wir beschäftigen rund 1160 Mitarbeitende, die sich für eine hochwertige Pflege und Betreuung einsetzen und für ein wohnliches Klima sorgen. Viva Luzern ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft im Eigentum der Stadt Luzern.

Viva Luzern ist «im Alter zuhause». Älteren und pflegebedürftigen Menschen geben wir Sicherheit und Geborgenheit – mit einer bedarfsgerechten Pflege und hoher Wahlfreiheit.