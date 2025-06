viva luzern

Viva Luzern verzeichnet positives Jahresergebnis

Eine gute Nachfrage und die konsequente Umsetzung der Strategie führen im Jahr 2024 zu einem positiven Finanzergebnis. Viva Luzern bedankt sich bei den Mitarbeitenden für ihr grosses Engagement im vergangenen Jahr einmalig mit einem zusätzlichen freien Tag.

820 Bewohnerinnen und Bewohner mit einem Durchschnittsalter von 84 Jahren leben 2024 bei Viva Luzern. 240 Mieterinnen und Mieter sind in den Alterswohnungen von Viva Luzern zuhause. 1160 Mitarbeitende sind für diese Menschen Tag und Nacht im Einsatz.

Hohe Nachfrage bei moderatem Kostenanstieg

Viva Luzern verzeichnete im Jahr 2024 eine konstant hohe Nachfrage nach Zimmern in der Langzeitpflege mit einem gleichzeitig grossen Bedarf an Betreuung und Pflege. Zusammen mit moderat gestiegenen Kosten sowie der konsequenten Umsetzung der Strategie führt dies zu einem positiven Jahresergebnis. Viva Luzern konnte mit Abschluss des Geschäftsjahres 2024 das Eigenkapital weiter stärken und weist einen Gewinn von 563’000 Franken aus. Der Umsatz stieg um 6,3 Millionen auf 113,5 Millionen Franken, der Aufwand um 3,8 Millionen auf 113 Millionen Franken. Viva Luzern hat sich in den vergangenen zwei Jahren gemäss den strategischen Vorgaben konsequent auf ihre Kernaufgabe fokussiert – die Betreuung und Pflege des älteren Menschen. Angebote und Dienstleistungen, die diesen Weg stützen, werden ausgebaut, darunter die Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz sowie die Anzahl Alterswohnungen. Darüber hinaus ist Viva Luzern in der Umsetzung diverser Struktur- und Prozessverbesserungen. «Die konstant gute Nachfrage nach unseren Dienstleistungen, die Massnahmen zur Umsetzung der Strategie und das grosse Engagement unserer Mitarbeitenden haben zu diesem erfreulichen Jahresabschluss geführt», fasst Andrea Wanner, Geschäftsführerin Viva Luzern, zusammen. Erwirtschaftete Gewinne werden vollumfänglich in die Weiterentwicklung des Unternehmens investiert. Die Rahmenbedingungen, in welchen sich Viva Luzern bewegt, bleiben indes anspruchsvoll: Der Bedarf an Fachkräften ist nach wie vor gross und die Angebote und Dienstleistungen von Viva Luzern müssen adäquat finanziert sein. Daher ist es zentral, dass Viva Luzern den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgt und die finanziellen Mittel zur Weiterentwicklung aus eigenen Kräften erwirtschaftet.

Zusätzlicher freier Tag als Dank

Die Mitarbeitenden von Viva Luzern setzen sich täglich mit Expertise und Passion für die Bewohnenden, Angehörigen und Mietenden ein. Sie haben die Massnahmen zur Umsetzung der Strategie mitgetragen und damit einen massgeblichen Beitrag geleistet, dass Viva Luzern finanziell wieder auf Kurs kommt. Zudem feiert Viva Luzern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen seit der Verselbstständigung. Aus diesen Gründen schenkt Viva Luzern als Zeichen des Dankes jedem Mitarbeitenden im aktiven Anstellungsverhältnis einmalig einen zusätzlichen freien Tag.

Der Online-Geschäftsbericht ist hier zu finden.

Viva Luzern

Mit rund 820 Bewohnerinnen und Bewohnern in fünf Betagtenzentren ist Viva Luzern die führende Anbieterin von Langzeitpflege in der Zentralschweiz. Zu Viva Luzern gehören die Alterszentren Dreilinden, Eichhof, Rosenberg, Staffelnhof, Wesemlin und Tribschen sowie Angebote für das Wohnen mit Dienstleistungen. Wir beschäftigen rund 1160 Mitarbeitende, die sich für eine hochwertige Pflege und Betreuung einsetzen und für ein wohnliches Klima sorgen. Viva Luzern ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft im Eigentum der Stadt Luzern.

Viva Luzern ist «im Alter zuhause». Älteren und pflegebedürftigen Menschen geben wir Sicherheit und Geborgenheit – mit einer bedarfsgerechten Pflege und hoher Wahlfreiheit.