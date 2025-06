viva luzern

Neue Betriebsleitende für Viva Luzern Rosenberg und Viva Luzern Wesemlin Tribschen

Am 1. August 2025 starten zwei neue Betriebsleitende bei Viva Luzern. Luzia Wittwer übernimmt die Betriebsleitung Viva Luzern Rosenberg, Selim Krasniqi die Betriebsleitung Viva Luzern Wesemlin Tribschen. Beides sind langjährige Kadermitarbeitende von Viva Luzern.

Mit Luzia Wittwer und Selim Krasniqi gewinnt Viva Luzern zwei langjährige Führungspersönlichkeiten als Betriebsleitende. Beide verfügen über mehrjährige Führungserfahrung in ihrem Fachbereich und sind am jeweiligen Standort und damit Bewohnenden, Angehörigen und Mitarbeitenden wohlbekannt.

Führungs- und Facherfahrung in der Hotellerie

Luzia Wittwer ist seit 2019 als Leiterin Hotellerie Teil der Betriebsleitung Viva Luzern Rosenberg tätig. Zuvor leitete sie mehr als ein Jahrzehnt lang zuerst stellvertretend und danach als Abteilungsleiterin die Hauswirtschaft der Hirslanden Klinik im Park in Zürich. Luzia Wittwer ist dipl. Leiterin im Facility Management HF und verfügt unter anderem über die CAS Leadership und Betriebswirtschaft der Hochschule Luzern. Die 40-Jährige wohnt in Emmenbrücke.

Luzia Wittwer folgt auf Cati Hürlimann, die Viva Luzern Rosenberg nach über 20-jähriger Tätigkeit Ende Juli 2025 in Richtung Pension verlässt. Viva Luzern dankt Cati Hürlimann herzlich für ihr grosses Engagement zugunsten der Bewohnenden, Angehörigen und Mitarbeitenden.

Führungs- und Facherfahrung in der Betreuung und Pflege

Selim Krasniqi ist aktuell Betriebsleiter ad interim und Leiter Betreuung und Pflege im Viva Luzern Wesemlin Tribschen. Er ist seit mehr als 20 Jahren Teil von Viva Luzern Wesemlin und seit 10 Jahren stellvertretender Betriebsleiter. In dieser Zeit hat er Viva Luzern Wesemlin zweimal vorübergehend geleitet. Der gelernte Pflegefachmann HF verfügt unter anderem über das Nachdiplomstudium Beratung in Veränderungsprozessen der Curaviva Schweiz und ist diplomierter Institutionsleiter im sozialen und sozialmedizinischen Bereich. Der 54-Jährige wohnt in Emmen.

Selim Krasniqi folgt auf Simon Vonmoos, der Viva Luzern Wesemlin im März 2025 verlassen hat. Viva Luzern dankt Simon Vonmoos herzlich für seinen Einsatz zugunsten der Bewohnenden, Angehörigen und Mitarbeitenden.

