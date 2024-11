SRG SSR

Austausch und Mehrsprachigkeit bei der SRG und Movetia

Bern

Ein Sprung über die Sprachgrenze macht die Vielfalt in der Schweiz sichtbar und fördert gleichzeitig den Zusammenhalt: In der zum zweiten Mal stattfindenden nationalen Austauschwoche von Movetia begegnen sich vom 18. bis 22. November Schüler:innen aus unterschiedlichen Sprachregionen des Landes. Die SRG unterstützt den Anlass als Medienpartnerin und führt zeitgleich einen Moderationsaustausch zwischen den Unternehmenseinheiten durch.

Vom 18. bis 22. November findet die zweite Durchführung der nationalen Austauschwoche statt. Organisiert von Movetia, der nationalen Agentur zur Förderung von Austausch und Mobilität, in Zusammenarbeit mit den Kantonen und unterstützt von der SRG als Medienpartnerin. Die Radio- und TV-Sender der SRG begleiten die Woche mit Beiträgen.

Über 3500 Schüler:innen aus der ganzen Schweiz werden im Rahmen eines Klassenaustausches die Sprachgrenzen des Landes überwinden. Ob Exkursion, Gegenbesuch, Workshops oder virtuelle Aktivität: Den teilnehmenden Klassen werden diverse Möglichkeiten zur Begegnung und zum Anwenden von Fremdsprachen geboten. Eine Übersicht aller Aktivitäten gibt es hier.

Der Höhepunkt der nationalen Austauschwoche ist die Medienkonferenz am 19. November mit Bundesrat Guy Parmelin, Regierungsrätin Christine Häsler, weitere Vertreter:innen der Kantone und Jugendlichen aus allen Sprachregionen der Schweiz. Schüler:innen werden an der Pressekonferenz ihre Erfahrungen mit dem über mehrere Wochen erarbeiteten Culturetrail vorstellen. Der Culturetrail ist eine kulturelle und interaktive Schnitzeljagd, die von einer Berner Schulklasse organisiert wurde und am 18. November mit drei Partnerklassen absolviert wird. Der Posten "Radio machen" wird von der interregionalen Radiogruppe "ils auters, les autres, gli altri, die anderen" der SRG betreut.

Susanne Wille, Generaldirektorin SRG: "Die Schweiz ist ein einzigartiges Land, gerade auch wegen unserer sprachlichen Vielfalt. Sprache ist mehr als eine Sammlung von Wörtern oder Grammatik. Sprache ist Kultur, ist Identität, ist Geschichte. Und gerade darum ist es wichtig, das gegenseitige Verständnis über die jeweiligen Sprachgrenzen hinweg und somit auch den innerschweizerischen Zusammenhalt zu fördern. Denn die Vielfalt hat die Schweiz stark gemacht und ihr gilt es, Sorge zu tragen. Dafür setzt sich die SRG als einziges Medienhaus, das in allen vier Landessprachen publiziert, mit ihren Programmen ein, jeden Tag. Die Mehrsprachigkeit zu fördern, ist auch das Ziel der nationalen Austauschwoche. Das unterstützen wir gern."

Moderationsaustausch bei SRF, RTS, RSI und RTR

Die SRG verbindet die Sprachregionen mit ihrem Angebot tagtäglich. Anlässlich der nationalen Austauschwoche mit einem besonderen Projekt: Moderator:innen von SRF, RTS, RSI und RTR tauschen für eine Sendung ihren Arbeitsplatz und moderieren die Formate der jeweils anderen Sprachregion - sowohl im TV wie auch im Radio. SRF und RTS gehen sogar einen Schritt weiter: RTS produziert ihre Sendung "Le 19h30" auf Deutsch für das Deutschschweizer Publikum und SRF ihre "Tagesschau" auf Französisch für das Westschweizer Publikum. Moderiert werden die Sendungen von den üblichen Moderator:innen, jedoch in der Sprache der anderen Region. Alle Massnahmen im Rahmen des Moderationsaustausches sind in der Übersicht zu sehen (siehe Bilder).

Der Moderationsaustausch bei den Sendern der SRG stellt die Mehrsprachigkeit der Schweiz ins Zentrum, macht die kulturelle und sprachliche Vielseitigkeit des Landes sichtbar und fördert den Zusammenhalt. Dazu auch: "Wie eine Austauschwoche die nationale Verbundenheit stärkt"

Dokumentarfilm "Chantez-vous Suisse" auf Play Suisse

Play Suisse lanciert anlässlich der Austauschwoche einen Dokumentarfilm über das interregionale Radioprojekt "Chantez-vous Suisse?" am Röstigraben in Freiburg. Darin werden fünf Schweizer Musiker:innen aus allen Sprachregionen und mit Migrationshintergrund dabei begleitet, wie sie gemeinsam ein mehrsprachiges Konzert vorbereiten. Der Dokumentarfilm wird ebenfalls auf den TV-Sendern der SRG ausgestrahlt.

Mehrsprachigkeit bei der SRG

Urchige Bräuche, klangvolle Dialekte, unterschiedliche Lebensstile - Die kulturellen und sprachlichen Eigenheiten machen die Schweiz einzigartig. Die SRG orientiert sich an den vielfältigen Bedürfnissen der Schweizer Bevölkerung und macht diese grosse Vielfalt im breiten Angebot von SRF, RSI, RTR und RTS sichtbar. Sei dies in der Information, Kultur, Bildung, Sport oder Unterhaltung. Und auch auf Play Suisse spielt die Mehrsprachigkeit eine grosse Rolle: Mit ihrem reichen Angebot an Schweizer Serien wie "Tschugger" oder "L'ultim Rumantsch", die auf Deutsch, Französisch und Italienisch, teilweise auch auf Rätoromanisch verfügbar sind, erreicht die SRG-Streaming-Plattform alle Sprachregionen.