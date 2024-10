Cambridge University Press & Assessment

Cambridge und HP starten Suche nach den besten EdTech-Innovatoren in Europa

Cambridge, England (ots/PRNewswire)

Verbesserungen in der Bildungstechnologie können sich positiv auf die Qualität und Gerechtigkeit des Lernens auswirken. Lernen mit Technologie hat das Potenzial, Gesellschaften zu schaffen, die inklusiver und wohlhabender sind und kann sicherstellen, dass junge Menschen mit den Fähigkeiten ausgestattet sind, die sie für ihre berufliche Laufbahn benötigen.

HP und Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) erweitern ihr Education Technology (EdTech) Fellowship und suchen nach Führungskräften aus Mittel- und Osteuropa und Zentralasien für ihr Fellowship. Die ausgewählten Bewerber werden die besonderen Gegebenheiten ihrer Regionen untersuchen.

Informationen zum HP Cambridge Partnership for Education EdTech Fellowship

Das HP Cambridge Partnership for Education EdTech Fellowship ist ein hybrides Programm, das von Cambridge und HP für Regierungsvertreter entwickelt wurde, die für ganze Bildungssysteme verantwortlich sind und das Potenzial haben, Millionen von Lernenden zu beeinflussen.

Durch ein fünfmonatiges hybrides Studienprogramm, das auch einen Aufenthalt in Cambridge und die Einbindung in ein Alumni-Netzwerk umfasst, unterstützt das Fellowship Führungskräfte bei der Entwicklung effektiver technologischer Lösungen für ihre größten Herausforderungen.

Cambridge und HP haben bisher Führungskräfte aus Afrika, Asien und der Golfregion als „Fellows" begrüßt. Die Daten zeigen, dass allein die „Fellows" in Afrika und der Golfregion bisher fast 4 Millionen Lehrer und Schüler erreicht haben.

Unterstützung von Führungskräften im Bildungswesen bei der Bewältigung ihrer größten Herausforderungen

Das EdTech Fellowship befähigt Bildungsleiter aus der Region, einige der drängendsten Probleme anzugehen, um allen Kindern eine qualitativ hochwertige Bildung zu ermöglichen, z. B:

Unzureichende Ausbildung der Lehrer im Umgang mit digitalen Werkzeugen;

Mangel an digitalem Material für benachteiligte Gruppen, insbesondere in ländlichen Gebieten, wo der Zugang zur Technologie nach wie vor begrenzt ist;

Identifizierung von politischen Lücken und Schaffung von Rahmenbedingungen für EdTech-Lösungen sowie Sicherung der Finanzierung von EdTech-Projekten;

Ein Mangel an kulturell relevanten digitalen Inhalten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler entsprechen.

Das Fellowship versucht auch, KI zu entmystifizieren. Führungskräfte werden erkunden, wie sie KI effektiv und ethisch vertretbar einsetzen können, um Bildung zu verbessern.

Durch die Bereitstellung von Mentoren, Vorträgen, praktischen Projekten und Möglichkeiten zur globalen Zusammenarbeit wird das Stipendium Führungskräfte aus Mittel- und Osteuropa und Zentralasien dabei unterstützen, skalierbare Lösungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen ihrer Schulen und Gesellschaften entsprechen.

Steve King, Leiter des Bereichs Bildungsreform, Partnership for Education, Cambridge University Press & Assessment, sagte: „In Mitteleuropa, Osteuropa und Zentralasien beobachte ich ständig einen rasanten Wandel im Bildungswesen. Wir freuen uns darauf, weitere frische, bahnbrechende Denker in das EdTech Fellowship aufzunehmen. Ich bin zuversichtlich, dass wir einige unglaubliche Menschen zusammenbringen können, die in Zukunft an der Spitze von Wandel und Innovation stehen werden."

Mayank Dhingra, Leiter für den Bereich Bildungsgeschäft, HP, sagte: „Unsere EdTech Fellows sind phänomenale Menschen und Führungskräfte. Sie treiben ein starkes gemeinsames Verständnis dafür voran, wie EdTech effektiv genutzt werden kann und gleichzeitig auf lokale Gegebenheiten reagiert werden kann. Wir freuen uns sehr, führende Innovatoren aus Mittel- und Osteuropa und Zentralasien in diese wachsende Gemeinschaft einzuladen."

Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen Bewerbungen sind jetzt möglich. Es sind vollständig finanzierte Stipendien verfügbar, sodass Führungskräfte ohne finanzielle Hürden teilnehmen können.

Weitere Informationen zur Bewerbung finden Sie unter https://edtechfellowship.cambridge.org.

