viva luzern

Christian Bünter folgt auf Cati Hürlimann als Vertretung der Alterszentren und Geschäftsleitungsmitglied von Viva Luzern

Bild-Infos

Download

Christian Bünter folgt auf Cati Hürlimann als Vertretung der Alterszentren und Geschäftsleitungsmitglied von Viva Luzern

Christian Bünter, Betriebsleiter Viva Luzern Eichhof, übernimmt per 1. Januar 2025 die Vertretung der Alterszentren in der Geschäftsleitung von Viva Luzern. Er tritt damit die Nachfolge von Cati Hürlimann an, die weiterhin den Standort Viva Luzern Rosenberg leiten wird.

Der Verwaltungsrat von Viva Luzern hat Christian Bünter zur Vertretung der Alterszentren und damit zum Geschäftsleitungsmitglied gewählt. Der 51-Jährige übernimmt am 1. Januar 2025 die Nachfolge von Cati Hürlimann.

Strategischer Weitblick

Christian Bünter ist seit 1. August 2023 Betriebsleiter Viva Luzern Eichhof. Neben dieser Rolle wird er ab 1. Januar 2025 die Interessen der Alterszentren von Viva Luzern in der Geschäftsleitung vertreten und das operative Prozessmanagement verantworten. Viva Luzern richtet sich weiter auf die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung der Stadt Luzern aus. Christian Bünter wird in seiner neuen Funktion diesen Veränderungsprozess und damit das Angebot für das Leben und Wohnen im Alter aktiv mitgestalten. «Wir freuen uns, mit Christian Bünter eine Persönlichkeit mit strategischem Weitblick in der Geschäftsleitung willkommen zu heissen», sagt Andrea Wanner, Geschäftsführerin Viva Luzern.

Fingerspitzengefühl und Empathie

Cati Hürlimann wird sich ab Anfang Jahr wieder vollumfänglich dem Viva Luzern Rosenberg widmen. Sie hat am 1. Januar 2022 die neu geschaffene Funktion der Vertretung Alterszentren und Geschäftsleitungsmitglied übernommen. In diesem Rahmen hat sie in den letzten drei Jahren die Interessen der Alterszentren, der Kundschaft und der Mitarbeitenden mit viel Fingerspitzengefühl und Empathie gegen innen und aussen vertreten. Viva Luzern dankt Cati Hürlimann herzlich für ihr grosses Engagement und ihr Mitwirken und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Medienkontakt

Ramona Helfenberger, Leiterin Kommunikation und Marketing 041 612 70 14, ramona.helfenberger@vivaluzern.ch

Viva Luzern

Mit rund 780 Bewohnerinnen und Bewohnern in fünf Alterszentren ist Viva Luzern die führende Anbieterin von Langzeitpflege in der Zentralschweiz. Zu Viva Luzern gehören die Alterszentren Dreilinden, Eichhof, Rosenberg, Staffelnhof, Wesemlin und Tribschen sowie Angebote für das Wohnen mit Dienstleistungen. Wir beschäftigen rund 1180 Mitarbeitende, die sich für eine hochwertige Betreuung und Pflege einsetzen und für ein wohnliches Klima sorgen. Viva Luzern ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft im Eigentum der Stadt Luzern.

Viva Luzern ist «im Alter zuhause». Älteren und pflegebedürftigen Menschen geben wir Sicherheit und Geborgenheit – mit einer bedarfsgerechten Pflege und hoher Wahlfreiheit.