Regierung verabschiedet Stellungnahme zur Abänderung des Entsendegesetzes

Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 24. September 2024, Jonas Hasler zum neuen Leiter der Stabsstelle für staatliche Liegenschaften ernannt. Der in Nendeln aufgewachsene und in Vaduz wohnhafte Architekt arbeitet aktuell bei einem schweizweit tätigen Architektur- und Ingenieurbüro. Er hat in seiner beruflichen Laufbahn unter anderem als ...

