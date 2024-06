viva luzern

Dr. med. Martin Nufer ergänzt Verwaltungsrat von Viva Luzern

Vergangenen Freitag hat die Generalversammlung von Viva Luzern ein neues Verwaltungsratsmitglied gewählt. Dr. med. Martin Nufer stösst zum strategischen Gremium von Viva Luzern.

Der 58-jährige Mediziner ergänzt den Verwaltungsrat von Viva Luzern per 14. Juni 2024.

Management- und Führungserfahrung im Gesundheitswesen

«Wir freuen uns, mit Martin Nufer eine im Zentralschweizer Gesundheitswesen sehr gut vernetzte Persönlichkeit mit grossem Know-how in der Medizin in unserem Verwaltungsrat zu begrüssen», sagt Rolf Krummenacher, Verwaltungsratspräsident Viva Luzern. Aktuell ist Martin Nufer Ärztlicher Leiter und Chefarzt der Klinik Adelheid in Unterägeri. Zuvor war er während 16 Jahren in der Hirslanden Klink St. Anna in Luzern in unterschiedlichen Funktionen im Management tätig, davon vier Jahre als Direktor. Martin Nufer ist Facharzt FMH für Innere Medizin und hat den Master of Science in Management am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston (USA) erworben. Er verfügt über jahrzehntelange Management- und Führungserfahrung im Gesundheitswesen und ist bestens vertraut mit den Anforderungen einer zeitgemässen Altersmedizin. Martin Nufer ist mit seiner Frau in Adligenswil zuhause und hat vier Kinder.

Medienkontakt

Kommunikation und Marketing 041 612 70 11, kommunikation@vivaluzern.ch

