HONOR

Faltbares Flagship-Smartphone ohne Kompromisse:

Das HONOR Magic V5 kommt nach Deutschland

Neues Premium-Foldable mit hochentwickelter Akku- und Kameratechnologie ab sofort im Handel verfügbar

London (ots)

HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, gab heute bekannt, dass das neue HONOR Magic V5 ab sofort in Deutschland verfügbar ist. Mit dem Launch bringt HONOR sein bisher fortschrittlichstes faltbares Smartphone auch in den europäischen Handel. Das neue Gerät kombiniert herausragende Eigenschaften wie einen sehr leistungsfähigen Akku, exzellente Haltbarkeit, eine hochqualitative Kamera und KI-Funktionen für mehr Produktivität - Eigenschaften, bei denen Nutzer faltbarer Smartphones endlich keine Kompromisse mehr eingehen müssen. Zusätzlich zum Launch des neuen Premium-Foldables erweitert HONOR sein Premium- Geräteportfolio mit dem ultradünnen HONOR MagicBook Art 14 2025 und dem HONOR MagicPad 3.

"Wir freuen uns, das HONOR Magic V5 heute auf den europäischen Märkten einzuführen", sagte James Li, CEO von HONOR. "Dieser Launch setzt einen wichtigen Meilenstein, mit dem wir die Grenzen der mobilen Innovation erweitern. Wir schaffen nicht nur ein Gerät, sondern einen intelligenten Begleiter. In enger Zusammenarbeit mit Branchengrößen wie Google und Qualcomm haben wir die nächste Generation der KI-Fähigkeiten von HONOR entwickelt. Das Ergebnis ist eine nahtlose Verbindung von ultradünnem Design und außergewöhnlicher Leistung, die ein transformatives Nutzererlebnis ermöglicht."

Schlank, robust und leistungsstark für ein angenehmes Handling

Für die präzise Produktion des HONOR Magic V5 setzte HONOR fortschrittlichste Fertigungssysteme ein, mit denen ein noch handlicheres Design möglich wurde. Mit einem sehr schlanken Profil von 8,8 mm[1] und einem beeindruckend leichten Design von nur 217 g[2] vereint das Magic V5 nahtlos Eleganz und Funktionalität. Angetrieben von HONORs neuestem Silizium-Karbon-Akku verfügt das HONOR Magic V5 über eine sehr große Akkukapazität von 5820 mAh[3] - für eine außergewöhnliche Akkulaufzeit ohne Kompromisse bei schlanker Form. Für die nötige Rechenleistung sorgt die Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Mobile-Plattform[4], die erstklassige KI-Leistung und nahtlose On-Device-Intelligenz bietet.

HONOR hat sein neues Premium-Foldable mit dem Fokus auf Langlebigkeit entwickelt. Dafür sorgt auch die IP58/IP59[5]-Schutzklasse für Staub- und Wasserbeständigkeit. Zusätzlich ergänzen das kratzfeste NanoCrystal Shield von HONOR und ein kohlefaserverstärktes Innenbildschirmpanel das robuste Design. Der Vorteil: eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit für den täglichen Gebrauch.

Fotografie-Enthusiasten müssen mit dem HONOR Magic V5 dank des KI Falcon-Kamerasystems keine Kompromisse eingehen. Dieses überzeugt gleich dreifach: mit einer 64-MP-Ultra-Sensing-Periskop-Telekamera, einer 50-MP-Ultra-Light-Sensitive-Hauptkamera und einer 50-MP-Ultra-Weitwinkelkamera. Optimiert durch die KI HONOR Image Engine, eröffnet das Magic V5 neue Möglichkeiten in der faltbaren Fotografie. Funktionen wie KI Porträtverbesserung, KI Super Zoom und Motion Sensing Capture unterstützen Benutzer dabei, jeden Moment mit atemberaubender Präzision festzuhalten.

Großer Bildschirm und Stiftunterstützung für erhöhte Produktivität

Das HONOR Magic V5 ist der perfekte Partner, um die Produktivität zu steigern. Das neue Premium-Foldable verfügt über einen großen 7,95-Zoll-Innenbildschirm[6] und einen 6,43-Zoll-Außenbildschirm[7]. Beide sind vollständig mit Stylus-Eingabe[8] kompatibel, um Benutzern mehr Flexibilität und Auswahl zu bieten - sei es beim Notieren, Skizzieren oder präzisen Bildschirminteraktionen. Im erweiterten Multi-Flex-Modus[9] können Nutzer bis zu drei Apps gleichzeitig verwenden, und so beispielsweise in einer einzigen Ansicht Dokumente überprüfen, während sie gleichzeitig an Videoanrufen teilnehmen und Preise auf Einkaufsplattformen vergleichen.

Dank MagicOS 9.0 bietet das HONOR Magic V5 eine umfassende Integration von Google Gemini[10]. Benutzer können live mit Gemini sprechen, um Ideen zu entwickeln, komplexe Themen zu vereinfachen und sich mit Echtzeit-Antworten auf wichtige Situationen vorzubereiten. Darüber hinaus beantwortet Gemini Fragen zu dem, was Benutzer über die Kamera oder auf Bildschirminhalten sehen. Für noch mehr Komfort hat HONOR zusätzlich eine neue Interaktionsmethode entwickelt, um Google Gemini[11] durch Tippen zu aktivieren. Diese Gestenverknüpfung ermöglicht es Benutzern, Gemini sofort durch doppeltes Tippen, die "TapTap"-Geste, auf der Rückseite des Telefons zu aktivieren.

Für diejenigen, die sich beim Notieren auf ihre Smartphones verlassen, bietet HONOR Notes KI-Tools, einschließlich Zusammenfassung, Formatierung, Transkription und Grammatikprüfung. Während die Notizen festgehalten werden, liefert die Recorder-App eine Echtzeit-Transkription und -Übersetzung. Gemeinsam sorgen diese Funktionen für ein faltbares Erlebnis der nächsten Generation, das die Leistung der KI mit der Vielseitigkeit eines Großbildgeräts kombiniert - für eine gesteigerte mobile Produktivität.

Entfesselte Kreativität und verbesserte Kommunikation durch fortschrittliche KI-Tools

Über die Produktivität hinaus eröffnet das HONOR Magic V5 dank seiner On-Device- und Cloud-KI-Suite neue Wege für Kreativität und Kommunikation. Bei der Fotobearbeitung helfen Tools wie KI Ausschnitt, KI Radierer, KI Erweiterung und KI Hochskalieren. So gelingt mühelos das Neupositionieren, Entfernen, Erweitern und Verbessern von Bildern. Darüber hinaus nimmt HD Moving Photo hochauflösende Bewegtbilder auf, die sich sofort auf Social-Media-Plattformen teilen lassen. Die Kommunikation wird zusätzlich durch die KI Anrufübersetzung verbessert. Diese datenschutzorientierte On-Device-Funktion bietet Echtzeit-Übersetzungen von Anrufen in sechs Sprachen und ermöglicht zudem KI-gestützte Übersetzungen von Texten und Konversationen.

Ultradünner KI-Computer: Das HONOR MagicBook Art 14 2025

Mit nur etwa 1 kg[12] Gewicht und einer Dicke von rund 1 cm[13] kombiniert das HONOR MagicBook Art 14 2025 ein 14,6-Zoll[14]-OLED HONOR Eye Comfort Touch Display mit einem Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 97 %[15]. So ist ein immersives visuelles Erlebnis für Arbeit und Unterhaltung möglich. Das Display punktet mit einer hohen 3.1K-Auflösung, TÜV Rheinland-Zertifizierungen für geringes blaues Licht und Flimmerfreiheit. Zusätzlich trägt das dynamische Dimmen zum Wohlbefinden der Augen bei längerem Gebrauch bei.

Im Inneren sorgen die Intel® Arc(TM) 140T GPU[16], 32 GB RAM und 1 TB Speicher für eine reibungslose Leistung auch bei anspruchsvollen Aufgaben. Das Sechs-Lautsprecher-HONOR Spatial Audio System[17] und drei digitale Mikrofone liefern satten Klang und klare Sprachaufnahme für Besprechungen und Mediennutzung. Zudem unterstützt das Magnetic Camera[18] Design flexible Platzierungen während Videokonferenzen. Dazu trägt auch das KI-fähige Turbo X Power Tuning[19] bei - für immersiven Klang und optimierte Leistung. Darüber hinaus unterstützt AI Cross-OS WorkStation[20] geräteübergreifende Workflows. Für den visuellen Komfort ist das Gerät mit dem TÜV Rheinland-zertifizierten Augenschutz[21] ausgestattet. Das Gehäuse aus hochwertigem Magnesium-Titan vereint Robustheit und Stil für mobile Profis und Kreative.

KI-verbesserte Produktivität schlank verpackt: Das HONOR MagicPad3

Das neue HONOR MagicPad 3 überzeugt mit ebenfalls sehr dünnen Maßen wie einer Dicke von 5,79 mm[22] und einem Gewicht von 595 g[23]. Für ein angenehmes Benutzererlebnis sorgen das 13,3-Zoll[24]-LCD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz[25], TÜV Rheinland-Zertifizierungen für geringes blaues Licht und Flimmerfreiheit[26] sowie dynamisches Dimmen[27] für visuellen Komfort.

Das neue Gerät verfügt über 16 GB RAM und 512 GB Speicher, unterstützt von einem großen 12450-mAh-Akku[28] mit 66 W Schnellladung[29] für ganztägige Produktivität. Die acht HONOR Spatial Audio-Lautsprecher[30] erzeugen einen immersiven Klang in Kinoqualität, während KI-gestützte Produktivitätstools wie KI Schreiben, KI Meeting und KI Handschrift[31] Arbeitsabläufe für Profis und Kreative optimieren. Darüber hinaus erleichtert Cross-OS WorkStation[32] schnelle, flexible Dateiübertragungen über verschiedene Betriebssysteme hinweg.

Farben, Preise, Verfügbarkeit[33]

Das HONOR Magic V5 ist ab sofort in Ivory White, Black und Dawn Goldab einem UVP von 1999,90 Euro erhältlich.

Das HONOR MagicBook Art 14 2025 ist in den Farben Mocha Brown, Sunrise White und Emerald Green ab einem UVP von 1.699 Euro erhältlich.

Das HONOR MagicPad3 wir voraussichtlich ab Sommer 2025 verfügbar sein.

[1] Daten stammen aus HONOR Laboren. 8,88 mm bezieht sich auf die Dicke des Modells in Ivory White im zusammengeklappten Zustand. Die Gesamtdicke beinhaltet nicht die inneren und äußeren Displayschutzfolien und den erhöhten Teil der Kamera.

[2] Daten stammen aus HONOR Laboren. 217 g bezieht sich auf das Gewicht des Modells in Ivory White ohne die innere Schutzfolie. Die tatsächlichen Daten können aufgrund von Produktkonfigurationen, Herstellungsprozessen und Messmethoden variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Gerät.

[3] Die typische Akkukapazität beträgt 5820 mAh. Die Nennakkukapazität beträgt 5690 mAh.

[4] Qualcomm und Snapdragon sind Marken von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

[5] Das Telefon ist nicht professionell wasserdicht. Es ist spritzwassergeschützt, wasserabweisend und staubdicht bei normalem Gebrauch. Es wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet und erreicht die Schutzart IP58 und IP59 gemäß den internationalen Standards IEC 60529. Spritz-, Wasser- und Staubbeständigkeit sind nicht dauerhaft wirksam, und die Schutzleistung kann durch täglichen Verschleiß abnehmen.

[6] Bei einem Display mit abgerundeten Ecken beträgt die diagonale Länge des inneren Bildschirms 7,95 Zoll (das tatsächliche Sichtfeld ist etwas kleiner), und die diagonale Länge des externen Bildschirms beträgt 6,43 Zoll, wenn als Standardrechteck gemessen (das tatsächliche Sichtfeld ist etwas kleiner). Die Auflösung wird als Standardrechteck gemessen, daher sind die effektiven Pixel etwas geringer.

[7] Bei einem Display mit abgerundeten Ecken beträgt die diagonale Länge des inneren Bildschirms 7,95 Zoll (das tatsächliche Sichtfeld ist etwas kleiner), und die diagonale Länge des externen Bildschirms beträgt 6,43 Zoll, wenn als Standardrechteck gemessen (das tatsächliche Sichtfeld ist etwas kleiner). Die Auflösung wird als Standardrechteck gemessen, daher sind die effektiven Pixel etwas geringer.

[8] Ein Stylus ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Es wird nur der HONOR Magic-Pen Stylus unterstützt.

[9] Diese Funktion wird über ein OTA-Upgrade verfügbar sein.

[10] Antworten auf Richtigkeit prüfen. Kompatibilität und Verfügbarkeit variieren. Einrichtung erforderlich. Ab 18 Jahren. Google und Gemini sind Marken von Google LLC.

[11] Diese Funktion wird über ein OTA-Upgrade verfügbar sein.

[12] Daten stammen aus HONOR Laboren. Tatsächliches Gewicht kann je nach Konfiguration variieren.

[13] Daten stammen aus HONOR Laboren; Dicke schließt Fußpolsterhöhe nicht mit ein.

[14] Auflösung gemessen als Standardrechteck; tatsächliche Pixelzahl etwas geringer.

[15] Daten stammen aus HONOR Laboren.

[16] Intel und Arc sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

[17] Daten stammen aus HONOR Laboren.

[18] Die Verfügbarkeit der Magnetic Camera kann je nach Markt variieren.

[19] Daten stammen aus HONOR Laboren.

[20] Die Verfügbarkeit der Funktion kann je nach Region und Gerät variieren.

[21] Das Display unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz; diese kann je nach App und Einstellungen variieren.

[22] Daten stammen aus HONOR Laboren.

[23] Daten stammen aus HONOR Laboren.

[24] Prozessorspezifikationen gemäß internen Daten von HONOR.

[25] Das Display unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz; diese kann je nach App und Einstellungen variieren.

[26] TÜV Rheinland-Zertifizierungen basieren auf HONOR-Labortests; nicht für medizinische Zwecke geeignet.

[27] Dynamische Dimmung passt die Bildschirmhelligkeit an das Umgebungslicht an.

[28] Typische Akkukapazität.

[29] 66 W HONOR SuperCharge erfordert ein kompatibles Ladegerät; die tatsächliche Leistung kann variieren.

[30] Daten stammen aus HONOR Laboren.

[31] Die Verfügbarkeit von KI-Funktionen kann je nach Region und Sprache variieren.

[32] Die Verfügbarkeit von Funktionen kann je nach Gerät und Betriebssystem variieren.

[33] Die Farbverfügbarkeit kann je nach Region variieren.