HONOR

HONOR treibt Wachstum im europäischen Foldable-Markt an

Kurz vor dem Launch des HONOR Magic V5 belegen aktuelle Marktforschungsdaten den großen Einfluss von HONOR im Foldable-Segment

Düsseldorf (ots)

Der europäische Markt für faltbare Smartphones erlebt ein bemerkenswertes Wachstum: Insbesondere faltbare Geräte im Buchformat gewinnen an Bedeutung, wobei HONOR eine Schlüsselrolle einnimmt. Dies belegen aktuelle Marktforschungsdaten von Counterpoint, die HONORs maßgeblichen Einfluss auf diese dynamische Entwicklung hervorheben.

Europäischer Foldable-Markt im Aufwind

Das Jahr 2024 war laut Counterpoint ein entscheidendes Jahr für den europäischen Foldable-Markt. Obwohl das Segment mit rund 2 % des gesamten Smartphone-Marktes noch klein ist, stiegen die Verkaufszahlen faltbarer Smartphones im Jahresvergleich um 37 %. Haupttreiber waren buchähnliche Foldables, deren Verkaufszahlen um 60 % zunahmen. Trotzdem machen sie noch weniger als 1 % des Gesamtmarktes aus, wobei Bedenken hinsichtlich Preis, Haltbarkeit und Anwendungsfällen weiterhin bestehen.

Der zunehmende Wettbewerb war ein wesentlicher Wachstumstreiber im Jahr 2024. Laut Counterpoint hatte HONOR dabei den größten Einfluss. HONOR kontrollierte 2023 noch lediglich 11 % der Verkäufe von Foldables im Buchformat in Europa, konnte diesen Marktanteil jedoch im Jahr 2024 auf 34 % ausbauen. Dieser Anstieg ist unter anderem auf die erfolgreiche Einführung des HONOR Magic V2 und V3 zurückzuführen.

Mit der Einführung des Magic V3 setzte HONOR im Jahr 2024 neue Maßstäbe im Markt der faltbaren Smartphones. Als Nachfolger des erfolgreichen Magic V2, das bereits

27 % der europäischen Verkäufe buchähnlicher Foldables ausmachte, überzeugte das Magic V3 laut Counterpoint mit einem deutlichen Hardware-Sprung. Es etablierte sich als das dünnste und widerstandsfähigste buchähnliche Foldable und bot gleichzeitig führende Kamera- und Akkutechnologie. Dank dieser Modelle avancierte HONOR 2024 zum wachstumsstärksten Hersteller buchähnlicher Foldables in Europa, mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 377 % im Jahresvergleich.

Technologische Vorreiterrolle: Das HONOR Magic V5

Nach dem Launch in China im Juli wird HONOR das Magic V5 am 28. August in Europa vorstellen. Laut einer Analyse von Counterpoint Research wird das Magic V5 neue Maßstäbe setzen: Sein 5.820 mAh-Akku übertrifft die Kapazität vieler Konkurrenten deutlich und ermöglicht zudem erheblich schnellere Ladezeiten. Darüber hinaus zeichnet sich das Gerät durch seine IP59-Zertifizierung aus, die einen überlegenen Schutz vor Umwelteinflüssen im Vergleich zu anderen faltbaren Smartphones bietet. Die innovative Super Steel Hinge-Technologie von HONOR gewährleistet zudem die Langlebigkeit des Magic V5.

Obwohl die Verkaufszahlen faltbarer Smartphones in der ersten Jahreshälfte 2025 zunächst rückläufig waren, prognostiziert Counterpoint Research eine Trendwende. Demnach wird sich das Wachstum im zweiten Halbjahr beschleunigen und im Jahr 2026 eine deutliche Dynamik entfalten.

Ausblick: Starkes Wachstum und scharfer Wettbewerb

Der Wettbewerb wird sich voraussichtlich 2026 weiter verschärfen. Counterpoint prognostiziert, dass die Verkaufszahlen von buchähnlichen faltbaren Smartphones bis 2028 fast 4 Millionen pro Jahr erreichen und 2 % der gesamten Smartphone-Verkäufe übertreffen werden. Zudem könnten faltbare Smartphones fast 10 % der Verkäufe im europäischen Premium-Smartphone-Segment (ab 800 US-Dollar) ausmachen, mit potenziell höheren Anteilen in Schlüsselmärkten wie Deutschland und Großbritannien. HONOR ist gut positioniert, um in diesem wachsenden und sich entwickelnden Markt weiterhin eine führende Rolle zu spielen.

