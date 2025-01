Jackery Inc.

CES 2025: Jackery zeigt neues portables Heimspeichersystem E5000 Plus, mobiles Solarpanel für Wohnmobildächer und Yachten sowie geschwungene XBC Solardachziegel

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Das neue Jahr startet bei Jackery mit drei neuen Produkthighlights, die der führende Anbieter von tragbaren Stromversorgungs- und erneuerbaren Energielösungen, auf der CES 2025 in Las Vegas vorstellt. Vom 7. bis 10. Januar 2025 zeigt das Unternehmen am Stand Nr. 9815 in der North Hall, LVCC, sein Produktportfolio für Outdoor-Fans und moderne Haushalte.

Aus Powerstation wird kaskadierbares Heimspeichersystem mit bis zu 60 kWh

Der neue Explorer 5000 Plus präsentiert sich als modulares Speichersystem mit integriertem Wechselrichter, das sich für die netzunabhängige Hausstromversorgung eignet und dennoch portabel bleibt. Konzipiert als kaskadierbare Powerstation mit einer Grundkapazität von 5 kWh, die mittels Battery Packs auf bis zu 60 kWh erweitert werden kann, unterstützt der Speicher eine Eingangsleistung von 1800 Watt. So verarbeitet er als mobiles System sowohl bis zu sechs faltbare SolarSaga 200 Panels oder zwei der neuen hocheffizienten Jackery SolagSaga 500 X mit Dreifach-Faltung, die ebenfalls erstmalig ausgestellt werden. Vor allem empfiehlt sich der Explorer 5000 Plus als flexible Erweiterung der Heimsolaranlage und verarbeitet auch gängige Module mit MC4-Anschluss bis hin zu kompletten Dachinstallationen. So können in Kombination mit dem optionalen Jackery Smart Transfer Switch (STS), das eine einfache Integration des Heimspeichersystems ins Hausnetz sowie Strommanagement ermöglicht, bis zu 4000 Watt Eingangsleistung verarbeitet werden. Dabei überzeugt das System mit 7200 Watt Ausgangsleistung, einer USV-Funktion für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung in Notfällen sowie besonders schneller Ladezeiten – egal ob emissionsfrei über Solar, via Stromnetz in nur 3,5 Stunden, hybrid oder mit STS in nur 102 Minuten. Obligatorisch ist dabei die smarte App-Steuerung, die jederzeit einen Überblick und eine optimale Steuerungsmöglichkeit der häuslichen Stromversorgung bietet.

Der Explorer 5000 Plus kommt als robuste LifePO4-Powerstation mit höchstem Sicherheitsstandard auf vier Rollen und gehört mit 61 Kilogramm zu den leichtesten seiner Klasse. In den USA liegt die UVP bei 3.499 Dollar.

Hocheffizientes 100 Watt Solarpanel für Wohnmobile und Yachten

Mit dem SolarSaga 100 Prime zeigt Jackery in Las Vegas ein neues mobiles Solarpanel, das speziell zur Anbringung an Wohnmobildächern oder auf Yachten konzipiert wurde. Als bifaziales Modul mit rückseitenkontaktierten IBC-Zellen empfiehlt sich der neue Sonnenfänger als zuverlässige Alternative mit erstklassiger Energieausbeute. Einfach mit dem Aluminiumrahmen an der Reling verschraubt, bietet das Modul mit einem Wirkungsgrad von über 25 % dank bester Lichtabsorption auch an sonnenarmen Tagen bis zu 20 % mehr Leistung als vergleichbare Modelle. Dank hochwertiger Materialen und neuester Technologie ist das SolarSaga 100 Prime mit IP68 wasserdicht sowie maximal witterungsbeständig und eignet sich dank einer möglichen Betriebstemperatur von -40°C bis +85°C auch für extreme Wüstentouren oder Yachtexpeditionen auf hoher See.

Erste geschwungene XBC-Solar-Dachziegel von Jackery in zwei Farben

Zum ersten Mal zeigt Jackery auch seine XBC Solar Dachziegel. Die geschwungene Form mit 150° Smile Curve sorgt in Kombination mit 0,13 mm dünnen, kristallinen Silizium-Solarzellen für einen hohen Wirkungsgrad von über 25 Prozent. So werden bis zu 170 Watt Energie pro Quadratmeter erzeugt. Erhältlich in den typischen Dachziegelfarben Obsidian Schwarz oder Terracotta stehen sie dem klassischen Design von Dachpfannen in nichts nach. Kompatibel mit über 90 Prozent aller Befestigungssysteme sind sie schnell und einfach zu montieren und eignen sich sowohl für den Einsatz auf privaten und gewerblichen Gebäuden als auch für architektonisch anspruchsvolle Designs.