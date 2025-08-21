HONOR

HONOR und Qualcomm setzen mit dem HONOR Magic V5 neue Maßstäbe

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, gab heute die bevorstehende Einführung des HONOR Magic V5 bekannt. Der Launch markiert einen bedeutenden Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc.. Angetrieben von der Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, kombiniert das neue Premium-Foldable ein schlankes Profil mit beispielloser Leistung und fortschrittlichen KI-Funktionen. Zudem bietet es HONOR-exklusive Funktionen und solche von Ökosystempartnern wie Google. Das HONOR Magic V5 verdeutlicht das Potenzial dieser strategischen Allianz und setzt neue Impulse für mobile Innovation.

"Unsere Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg, die Ära der Agentic AI so anzuführen, wie wir in unserem HONOR ALPHA PLAN definiert haben", so James Li, CEO von HONOR. "Der Snapdragon 8 Elite, verbunden mit unseren einzigartigen Funktionen und der KI-Expertise von Google, macht das HONOR Magic V5 zu einem ultimativ produktiven faltbaren Smartphone. So liefert es transformative Erlebnisse und verschiebt gleichzeitig die Grenzen dessen, was faltbare Smartphones erreichen können."

"Unsere langjährige Zusammenarbeit mit HONOR unterstreicht eine gemeinsame Vision, Innovationen voranzutreiben und das mobile Erlebnis neu zu definieren", sagte Chris Patrick, SVP und GM, Mobile Handset bei Qualcomm Technologies, Inc. "HONOR hat stets einen zukunftsorientierten Ansatz gezeigt, um außergewöhnliche Benutzererlebnisse zu liefern. Das HONOR Magic V5, angetrieben vom Snapdragon 8 Elite, zeigt die Tiefe unserer Zusammenarbeit, um Durchbrüche in Leistung, KI und Bildgebungstechnologie zu erzielen, die die Messlatte für die Branche höher legen."

Neue Dimension der mobilen Fotografie

Zusammen mit Qualcomm Technologies hat HONOR die mobile Fotografie auf dem HONOR Magic V5 neu konzipiert. Das KI Falcon-Kamerasystem wird von der flexiblen Bildgebungsarchitektur von Qualcomm Technologies und der Qualcomm Spectra(TM) ISP-Hardware angetrieben. Das neue Foldable vereint computergestützte Fotografie mit den proprietären KI-Algorithmen von HONOR. Zusätzlich liefern die Qualcomm® Hexagon(TM) NPU-Technologie und eine leistungsstarke visuelle Analyse-Engine gleich vier Vorteile: eine Echtzeit-Szenenwahrnehmung, Bewegungserkennung, einen verbesserten Autofokus und eine optimierte Auslösezeit.

Drei Kamera-Highlights im Überblick:

Die 64-MP-Ultra-Sensing-Periskop-Telekamera: Sie überzeugt mit 3-fachem optischen Zoom und 100-fachem Digitalzoom. Die Zusammenarbeit umfasste die sorgfältige Feinabstimmung der Bildverarbeitungsabläufe und Modulverbesserungen. So erhalten selbst weit entfernte Motive eine bemerkenswerte Klarheit und Schärfe.

Eine 50-MP-Ultra-Light-Sensitive-Falcon-Hauptkamera: Sie wurdefür Szenarien mit wenig Licht optimiert. So liefert sie selbst unter schwierigen Bedingungen professionelle Fotos.

Die Multi-Core Hexagon NPU und der leistungsstarke Triple AI-ISP: Beide Technologien arbeiten mit den KI-Algorithmen von HONOR zusammen, um die KI-Verarbeitung auf dem Gerät effizienter zu gestalten. Dadurch kann das Magic V5 große KI-Modelle für Tele-, Nacht- und Porträtfotografie direkt auf dem Gerät einsetzen, was zu einer verbesserten Bildgebungsleistung führt.

Produktivität und Multitasking durch KI neu definiert

Im Mittelpunkt des HONOR Magic V5 steht ein Ökosystem von KI-gesteuerten Funktionen, die Benutzer in ihrem täglichen Leben unterstützen sollen. Dank der Leistung von Hexagon NPU und KI-Algorithmen von HONOR bietet das Gerät verbesserte Erlebnisse bei der Echtzeit-KI-Anrufübersetzung und der sofortigen Nachrichtenerstellung mit dem On-Device Nano2-Modell. Eine 38 % höhere Inferenzgeschwindigkeit und eine um 16 % verbesserte Übersetzungsgenauigkeit gewährleisten Effizienz und Datenschutz durch die lokale Verarbeitung von Daten. Zusätzlich lassen sich so 75 % des mobilen Speichers einsparen.

Ein weiterer Vorzug des neuen Premium-Foldables: Das HONOR Magic V5 integriert auch Google Gemini, einen persönlichen KI-Assistenten, der auf dem Gerät vorinstalliert ist und die Leistung der Hexagon NPU nutzt. Mit intuitivem Multitasking, unterstützt durch die Multi-Flex-Funktion von HONOR, können Benutzer bis zu drei Apps gleichzeitig auf dem großzügigen 7,95-Zoll-Innenbildschirm nutzen. Ob Reiseplanung, Zusammenfassung von Besprechungsnotizen oder Zusammenarbeit über Live-Videoanrufe mit Gemini Live - das HONOR Magic V5 definiert Produktivität unterwegs neu.

Leistung, die die Zukunft antreibt

Für beispiellose Geschwindigkeit und Effizienz sorgt der Snapdragon 8 Elite. So erreicht die Qualcomm Oryon(TM) CPU Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 4,32 GHz. Zudem überzeugt die allererste geschnittene Qualcomm® Adreno(TM) GPU-Architektur mit einer um 40 % verbesserten Leistung. Das Ergebnis: ein flüssigeres Gameplay und immersive Grafiken. Diese Optimierungen stellen sicher, dass jede Interaktion auf dem HONOR Magic V5 nahtlos ist - ganz unabhängig davon, ob Benutzer spielen, streamen oder mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen.

Das HONOR Magic V5 wird am 28. August 2025 in weiteren europäischen Märkten eingeführt und markiert ein neues Kapitel in der Entwicklung faltbarer Smartphones. Mit dieser produktiven Zusammenarbeit sind HONOR und Qualcomm Technologies bereit, die Zukunft der mobilen Technologie zu gestalten - mit dem Ziel, Nutzer in die Lage zu versetzen, mehr zu erreichen als jemals zuvor.

Über HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktionen zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der KI-Agenten und darüber hinaus zu verbinden. HONOR ist bestrebt, industrielle Grenzen durch offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um gemeinsam mit Branchenpartnern ein werteteilendes Ökosystem zu schaffen. Mit einem innovativen Produktportfolio, das KI-Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst, zielt das Unternehmen darauf ab, jeden Menschen zu befähigen, die neue intelligente Welt anzunehmen.

Weitere Informationen zu HONOR erhältst du online unter www.honor.com oder per

E-Mail an newsroom@honor.com.

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial