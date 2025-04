Omio Group

Omio erweitert Angebot in sechs südostasiatischen Ländern und stärkt seine Position als führende globale Reisebuchungsplattform

Berlin (ots/PRNewswire)

Die erste Phase der Expansion in Südostasien erschließt über 14.000 Busrouten von mehr als 1.800 Verkehrsunternehmen in Singapur, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesien und Kambodscha

Die Omio-App vereint Verkehrsmittel auf drei Kontinenten und in 45 Ländern

Omio, die führende multimodale Reisebuchungsplattform, erweitert ihr Angebot in Südostasien. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in den globalen Expansionsplänen und unterstreicht die Mission des Unternehmens, Reisen zu digitalisieren.

Neben den bestehenden Flugoptionen können internationale Reisende nun auch über 14.000 Busrouten von 1.800 lokalen Verkehrsanbietern in sechs südostasiatischen Ländern durchsuchen, vergleichen und buchen. Das Angebot umfasst Singapur, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesien und Kambodscha.

In den kommenden Monaten wird Omio auch Fähr- und Bahnverbindungen integrieren. Das Ziel: Eine umfassende multimodale Abdeckung noch vor dem vierten Quartal 2025 – pünktlich zur Hauptreisezeit in Südostasien.

Reiseinformationen und Support in der eigenen Sprache – alles in einer App Reisende, die Südostasien erkunden möchten, profitieren von einem reibungslosen Buchungsprozess. Dieser ermöglicht die Nutzung in der eigenen Sprache, Zahlung in der bevorzugten Währung und mit individuellen Zahlungsmethoden sowie die Auswahl eines Sitzplatzes über die Seat-Map-Funktion. Ergänzt wird das Angebot durch einen durchgehend verfügbaren 24/7 Kundensupport.

Weltweite Vereinheitlichung der Reiselandschaft

Die Asien-Pazifik-Region ist das zweitgrößte Reiseziel der Welt nach Europa. Südostasien allein zieht jährlich etwa 120 Millionen internationale Touristen an. Nach der erfolgreichen Etablierung in Europa und Nordamerika verleiht die Expansion nach Südostasien dem globalen Angebot von Omio eine neue Dimension. Sie spiegelt die Mission wider, Reisen mit Bahn, Flugzeug, Bus und Fähre weltweit zu vereinfachen. Omio ist mittlerweile in 45 Ländern auf drei Kontinenten aktiv. Mit Millionen buchbarer Routen und täglich 80.000 verkauften Tickets ist Omio der führende globale Anbieter für multimodales Reisen.

Veronica Diquattro, President B2C Europe & Supply bei Omio, kommentiert:

"Unser Angebot vereinfacht das Reiseerlebnis in dieser dynamischen Region grundlegend. Die Verkehrslandschaft in Südostasien – besonders im Busverkehr – ist außerordentlich fragmentiert und für internationale Besucher schwer zu durchschauen. Wir freuen uns, ihnen die Erkundung dieser wunderschönen Region zu erleichtern, und arbeiten unermüdlich daran, weitere regionale Mobilitätsanbieter in unsere Reiseplattform zu integrieren, um ein unvergleichliches multimodales Angebot für Reisende zu schaffen"

omio@opnrs.com

Über Omio: