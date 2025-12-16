Sebastian Jacobs ist neuer Verlagsleiter bei Betty Bossi

Betty Bossi

Medienmitteilung | Zürich, 16. Dezember 2025

Mit dem erfahrenen Medienstrategen will das Unternehmen seine Reichweite weiter ausbauen und neue Werbepartner gewinnen.

Betty Bossi hat mit Sebastian Jacobs einen erfahrenen Marketing- und Lesermarkt-Experten als neuen Verlagsleiter gewonnen. Jacobs verantwortet seit November 2025 die Print- und Digital-Abonnemente sowie den Werbemarkt der Betty Bossi Medien.

Der 46-jährige Branchenprofi im B2B- und B2C-Marketing bringt umfassende Erfahrung im Aufbau von Customer-Loyalty, Community-Engagement und Markenpartnerschaften mit. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der digitalen Transformation von Medienhäusern. Mit einem Fokus auf personalisierte Kundenansprache, neue Vertriebswege und datenbasierte Prozesse hat er dazu beigetragen, regionale Medienhäuser zukunftsfähig aufzustellen.

Markenkampagne mit Fokus junge Zielgruppe

Mit dem Kinofilm «Hallo Betty» erlebt die Marke aktuell einen starken Aufmerksamkeitsschub. «Der Film ist für uns ein Glücksfall», sagt Jacobs. «Er erzählt unsere Geschichte und Werte und macht Betty Bossi auch für die Generationen Y und Z relevant.»

Parallel zur Filmpremiere lanciert das Unternehmen eine umfangreiche digitale Markenkampagne, welche diese jüngere Zielgruppen gezielt anspricht. «Damit öffnen wir auch für Werbepartner Türen zu einer digital affinen, kaufkräftigen Community mit hoher Food- und Lifestyle-Affinität.»

Glaubwürdigkeit als stärkstes Asset

Jacobs sieht die Stärke von Betty Bossi klar in der Glaubwürdigkeit der Marke: «Betty Bossi ist die erste Food-Influencerin der Schweiz. Das Vertrauen unserer Community ist unser stärkstes Asset – und es überträgt sich direkt auf Marken, die in unseren Umfeldern präsent sind.» Mit der Millionenreichweite von Betty Bossi Zeitung, Rezeptplattform, Social Media und Newsletter bietet Betty Bossi ein attraktives Werbeumfeld mit hoher Wirkungstiefe.

Auch 2026 will das Unternehmen im Gespräch bleiben. Es feiert seinen 70. Geburtstag mit einer ganzjährigen Happy Birthday Kampagne. Ebenso lanciert es eine Live-Kochshow im DASZELT im Format eines «Koch- und Dinner-Spektakels», das in fünf Städten Halt macht und sich auch für Kunden- und Teamanlässe eignet.

