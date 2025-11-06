Betty Bossi

Betty Bossi feiert «Hallo Betty» Vorpremiere mit prominenten Gästen in Zürich

Medienmitteilung | Zürich, 6. November 2025

Betty Bossi feiert «Hallo Betty»-Vorpremiere mit prominenten Gästen in Zürich

Wenn Betty ruft, kommt die Schweiz! Am 6. November stieg in Zürich die wohl glamouröseste Küchenparty des Jahres: Betty Bossi feierte im Kino Abaton die Vorpremiere des neuen Kinofilms «Hallo Betty» – und fast 70 Jahre Schweizer Kochgeschichte.

Was 1956 mit einem einfachen Rezeptblatt begann, wurde bald zur Schweizer Ikone. Nun schafft Betty Bossi sogar den Sprung auf die Leinwand. «Hallo Betty» ehrt den Kulinarik-Brand mit einem Kinofilm über seine Erfinderin Emmi Creola-Maag und markiert den Höhepunkt seiner Geschichte.

Heute Abend feierten mehr als 300 geladene Gäste den Film und die wohl bekannteste Köchin der Schweiz. Mit dabei waren Moderator Sven Epiney, Spitzenkoch Dario Cadonau und Skilegende Maria Walliser.

Ein Kochbuch zum Essen

Im Kino begrüssten Coop-CEO Philipp Wyss und Betty Bossi Geschäftsführer Lars Feldmann die Gäste und verrieten auch gleich das Erfolgsrezept von Betty Bossi: Sie versteht die Herausforderungen in Küche und Haushalt und macht den realen Alltag einfacher und genussvoller.

Nach dem Film wurde die Filmcrew mit Schauspielern Sarah Spale, Martin Vischer und Zoe Pastelle sowie Regisseur Pierre Monnard, C-Films-Produzent Peter Reichenbach und Drehbuchautor André Küttel verdankt. Sie erhielten das Betty Bossi Kochbuch zum Film «Erfolgsrezepte», und zwar als Torte, da ihnen als vielbeschäftigte Personen ja nicht viel Zeit zum Kochen bleibe, so Lars Feldmann.

«Call me Betty»

Dann stieg in der Rooftop Bar Soho die Party mit einem weiteren Highlight: Rapperin Gigi Malua performte zum ersten Mal live ihren neuen Song «Call me Betty» – eine Hommage an die Werberin und Betty Bossi Erfinderin Emmi Creola-Maag. Die 25-jährige Bündnerin hatte in einer TV-Sendung spontan über Betty Bossi gerappt, was das Unternehmen auf den Plan rief, mit der Sängerin den ersten Brand Song der Marke zu realisieren.

Seit fast 70 Jahren steht Betty Bossi für einfache, genussvolle Lösungen, die im echten Leben funktionieren. Am 6. November wurde sie dafür gefeiert – mit einem Abend voller Emotionen, Empowerment und Highlights – und, wie könnte es anders sein, genussvollem Essen.

Der Kinofilm «Hallo Betty» startet am 20. November in der Deutschschweiz und im Tessin, am 26. November in der Romandie.

