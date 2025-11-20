Betty Bossi

Schweizer Ikonen Globi und Betty Bossi kochen gemeinsam

Medienmitteilung | Zürich, 20. November 2025

Ein Buch, das Generationen verbindet:

Betty Bossi und Globi haben ein Kochbuch entwickelt, das Kinder ab vier Jahren auf spielerische Weise ans Kochen heranführt – liebevoll illustriert, einfach erklärt und mit viel Freude für Gross und Klein. Passend dazu hat Betty Bossi zwei Globi-Guetzli-Ausstecher entwickelt.

Das neue Kinderkochbuch «Globi und Betty Bossi» lädt die ganze Familie ein, gemeinsam die Welt des Kochens und Backens zu entdecken. Wenn zwei so beliebte Figuren der Schweizer Alltagskultur ihre Kreativität und Erfahrung bündeln, entsteht ein Werk, das nicht nur kulinarisch, sondern auch emotional begeistert. Das abwechslungsreiche Buch enthält 100 Seiten mit 45 kindgerechten Rezepten – vom Frosch-Sandwich über Penne Cinque Pi bis zur Globi-Torte. Die Gerichte sind mit einem Schwierigkeitsgrad versehen und werden mit illustrierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie hilfreichen Tipps von Globi und Betty Bossi erklärt. Kinder werden so spielerisch ans Kochen herangeführt und können erste Küchenerfolge feiern.

«Mit diesem Buch möchten wir Kindern und Familien Lust machen, das Kochen zu entdecken – einfach, gelingsicher und mit viel Freude», so Susanne Ullrich, die bei Betty Bossi die Entwicklung der Medien und Küchenhelfer leitet. Gisela Klinkenberg, Leiterin Globi Verlag, ergänzt: «Globi ist neugierig, tatkräftig – und er liebt es, kreativ zu sein. Mit Betty Bossi an seiner Seite wird die Küche zu einem Ort voller Entdeckungen. Dieses Buch zeigt, wie viel Spass gemeinsames Kochen machen kann.»

Zum Buch hat Betty Bossi zwei Globi-Guetzli-Ausstecher entwickelt, mit denen Kinder ihre eigenen Globi-Guetzli backen können – für die bevorstehenden Weihnachten oder das ganze Jahr. Das Kombi‑Set aus Kinderkochbuch «Globi und Betty Bossi» und Ausstecher ist auf bettybossi.ch/globibetty ab CHF 39.90 erhältlich.

Die Idee für ein gemeinsames Kochbuch entstand durch das Kindersachbuch «Globi trifft Menschen aus der Schweiz», in dem Globi auf Emmi Creola-Maag trifft – die Erfinderin von Betty Bossi. Ihre Geschichte und die Entstehung von Betty Bossi sind im Spielfilm «Hallo Betty» ab dem 20. November 2025 im Kino zu sehen.

Kinderkochbuch «Globi und Betty Bossi» und Ausstecher ab sofort bestellbar unter: bettybossi.ch/globibetty

Kinderkochbuch «Globi und Betty Bossi» ab dem 25. November 2025 erhältlich im Buchhandel.

Medienkontakte

Karin Lasen, Mediensprecherin Betty Bossi

Tel. +41 44 209 18 48, kommunikation@bettybossi.ch

Gisela Klinkenberg, Leitung Globi Verlag

Tel. +41 44 466 72 72, gisela.klinkenberg@orellfuessli.com

Über Betty Bossi

Betty Bossi macht das Kochen, Essen und Leben einfach. Seit Generationen steht die Schweizer Pioniermarke für Lösungen, die allen schmecken und denen alle vertrauen. Als «Köchin der Nation» ist die 1956 erfundene Kultfigur die erste Influencerin der Schweiz. Betty Bossi hat die Schweizer Küche geprägt wie kaum jemand sonst. Mit ihren gelingsicheren Rezepten und Ideen, cleveren Helfern in Küche und Haushalt sowie innovativen Foodprodukten gehört sie zu den Lieblingsmarken der Schweiz.

Über Globi

Globi ist die bekannteste und sehr beliebte Kinderbuchfigur, die Kindern seit Generationen viel Freude bereitet. Globi ist authentisch, ehrlich, lustig und sehr erfinderisch. Und er begegnet immer wieder berühmten, bekannten ausserordentlichen Schweizer Persönlichkeiten.

