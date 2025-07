RTLZWEI

Start der neuen Folgen "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie": Hochzeits-News, Abschiedsschmerz und Wasserschaden

Bild-Infos

Download

München (ots)

Loredana möchte Servet endlich heiraten.

Wasserschaden in Ratheim

Neue Folgen ab 23. Juli 2025, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Die Wollnys kehren aus der Türkei nach Ratheim zurück, doch Loredana fällt der Abschied von Servet und Aurelio schwer. Am Abend vor der Abreise hat Loredana endlich "Ja" zu Servets Heiratsantrag gesagt und ein Hochzeitsfest steht an. In Ratheim sorgt ein undichtes Rohr im Badezimmer für Chaos. Parallel bereitet sich die Familie auf St. Martin vor. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", ab 23. Juli 2025 immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Familie Wollny kehrt aus der Türkei zurück in ihre Heimat Ratheim. Silvias Nesthäkchen Loredana fällt der Abschied besonders schwer: Ihr Verlobter Servet und Söhnchen Aurelio bleiben in der Türkei. Doch trotz der räumlichen Trennung gibt es einen Lichtblick - die Vorfreude auf die Hochzeit! Am Abend vor der Abreise hat Loredana endlich "Ja" zur Hochzeit mit Servet gesagt.

Noch sind die Hochzeitsnews ein gut gehütetes Geheimnis. Nur Silvia und Harald sind eingeweiht. Erst wenn alle notwendigen Unterlagen beisammen sind und der Hochzeit in der Türkei nichts mehr im Weg steht, möchten Loredana und Servet auch den Rest der Familie informieren. Ob die vier das Geheimnis für sich behalten können?

Zurück in Ratheim geht es chaotisch zu. Ein undichtes Rohr im Badezimmer von Silvia strapaziert die Nerven der gesamten Familie. Zu viele Personen müssen sich nun ein Bad teilen - ohne Wartezeit geht hier gar nichts voran. Doch es kommt noch schlimmer: Der Handwerker stellt fest, dass die Wände zu feucht sind - ein Trocknungsgerät muss her, bevor überhaupt renoviert werden kann. Damit steht fest: Diese Baustelle wird der Großfamilie eine längere Zeit das Leben schwer machen! Wie die Wollnys diesen Bad-Engpass überstehen werden, bleibt abzuwarten.

Währenddessen steht auch schon das nächste Ereignis vor der Tür: St. Martin. Für die Wollnys ist klar - ein Fest, das man unbedingt feiern muss! Silvia hat die Idee, gemeinsam Laternen zu basteln - ein Riesenspaß für die Kleinen. Mit bunten Laternen in der Hand ziehen sie anschließend von Haus zu Haus und singen Martinslieder. Wer weiß, vielleicht gibt es zur Belohnung auch ein paar süße Überraschungen!

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird von Yellowstone Productions GmbH produziert. Ausstrahlung der neuen Folgen am 23. Juli 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Die Wollnys":

Silvia Wollny lebt den persönlichen Traum ihrer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Für Familienoberhaupt Silvia ist jeder Tag eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Großmutter ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig.