H.I.G. Capital

H.I.G. Capital kündigt strategische Investition in Avanta Salud an

London (ots/PRNewswire)

H.I.G. Capital, ein weltweit führendes Unternehmen für alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine seiner Tochtergesellschaften eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Avanta Salud Integral („Avanta" oder das „Unternehmen") getroffen hat. Der Gründer von Avanta, Josep Pla, wird zusammen mit dem derzeitigen Minderheitsinvestor MCH Private Equity gemeinsam mit H.I.G. in eine Minderheitsbeteiligung investieren und damit sein Engagement für das zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstreichen.

Avanta, dessen Hauptsitz sich in Valencia, Spanien, befindet, ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz („Occupational Health and Safety", OHS). Das Unternehmen bietet mehr als 100.000 Kunden sowohl streng regulierte Pflichtleistungen als auch freiwillige Dienstleistungen an und versorgt über ein Netzwerk von mehr als 250 medizinischen Zentren und mobilen Einheiten über eine Million Beschäftigte.

Das Führungsteam von Avanta wird das Unternehmen weiterhin leiten und dabei die Kontinuität der Kundenbeziehungen und der strategischen Umsetzung gewährleisten. H.I.G. wird sein Netzwerk und seine umfassende Expertise in den Bereichen Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen nutzen, um das langfristige Wachstum und die Expansion von Avanta zu unterstützen.

Josep Pla, Vorstandsvorsitzender und Gründer von Avanta Salud, erklärte: „Wir sind sehr stolz auf das, was wir bei Avanta aufgebaut haben: eine Familie von fast 2.500 hervorragenden Fachkräften, denen Tausende von Unternehmen die Sicherheit, Gesundheit und Unterstützung ihrer Mitarbeiter anvertrauen. Unser Engagement für die Erbringung von Dienstleistungen höchster Qualität hat uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mit Blick auf die Zukunft ist H.I.G. dank seiner umfassenden Expertise im Gesundheitswesen und im Bereich Unternehmensdienstleistungen sowie seiner europaweiten Präsenz der ideale Partner für die nächste Phase unseres Unternehmens. Zusammen werden wir unser gemeinsames Ziel verfolgen, die führende Plattform für Gesundheit am Arbeitsplatz in Europa zu werden."

Rohin Jain, Geschäftsleiter bei H.I.G. Mittelstand Europa, ergänzte: „Josep und sein Team haben mit Avanta eine erstklassige Plattform aufgebaut, die Größe, Qualität und außergewöhnliche Integrationsfähigkeiten in einem äußerst widerstandsfähigen und regulierten Sektor vereint. Das Unternehmen erbringt wichtige Dienstleistungen für Arbeitgeber und verbessert gleichzeitig die Gesundheit und Produktivität von über einer Million Arbeitnehmern. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem Managementteam die regionale Präsenz und die optionalen Dienstleistungen von Avanta auszubauen, um den sich wandelnden Gesundheitsbedürfnissen von Arbeitnehmern gerecht zu werden und gleichzeitig das Geschäft in ganz Europa zu skalieren."

Informationen zu Avanta Salud

Avanta Salud hat seinen Hauptsitz in Spanien und ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Das Kerngeschäft von Avanta konzentriert sich auf obligatorische, gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsschutzdienstleistungen, darunter Gesundheitsüberwachung, technische Prävention, Risikomanagement, Schulungen und Compliance-Beratung. Diese Dienstleistungen sind für Arbeitgeber aller Branchen von entscheidender Bedeutung, um die strengen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz gemäß spanischem und EU-Recht zu erfüllen. Zusätzlich zu seinem Kernangebot bietet Avanta optionale, ROI-orientierte Gesundheitsdienstleistungen für Arbeitnehmer an, darunter Unterstützung im Bereich der psychischen Gesundheit, Fehlzeitenmanagement, betriebsärztliche Dienste und andere Präventionsmaßnahmen. Diese Angebote werden zunehmend von Arbeitgebern genutzt, die Produktivitätsverluste reduzieren, das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter verbessern und sich in einem wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt von anderen abheben möchten. Weitere Informationen finden Sie unter avantagrupo.com.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar*. Sie hat ihren Sitz in Miami und unterhält Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationale Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. hat sich auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter hig.com.

* Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.

