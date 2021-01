Aktuelle Pressemeldung: Juice Charger 2 mit dem internationalen Good Design Award ausgezeichnet

Juice Technology AG

JUICE CHARGER 2 mit dem internationalen GOOD DESIGN Award ausgezeichnet

Die Juice Technology AG gewinnt mit dem JUICE CHARGER 2 den GOOD DESIGN Award des Chicago Athenaeum

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, wird mit dem JUICE CHARGER 2 in der Kategorie „Transportation“ mit dem GOOD DESIGN Award des Chicago Athenaeum ausgezeichnet.

GOOD DESIGN wurde 1950 in Chicago von den weltbekannten Architekten und Designern Eero Saarinen, Charles und Ray Eames gegründet und ist nach wie vor eine der ältesten und weltweit anerkanntesten Auszeichnungen für herausragendes Design. Dieses Jahr konnte das Museum The Chicago Athenaeum eine Rekordzahl an Bewerbungen verbuchen: Es gab Einreichungen von mehr als 3000 Designern und Unternehmen aus über 50 Nationen. Im Rahmen des 70. GOOD DESIGN Award zeichnete eine renommierte Jury die besten Produktdesigns und Grafiken aus Europa, Asien, Australien und den USA aus. Der JUICE CHARGER 2 der Juice Technology AG konnte sich erfolgreich im internationalen Vergleich in der Kategorie „Transportation“ durchsetzen.

„Beim Design unserer Produkte achten wir neben zeitloser, ansprechender Ästhetik vor allem auf eine einfache, sichere und intuitive Bedienung. Unsere Ladestationen sind den verschiedensten Umwelteinflüssen ausgesetzt und müssen deshalb gleichzeitig gut aussehen und auch widerstandsfähig und funktional sein“, so Christoph Erni, Gründer und CEO der Juice Technology AG. „Mit dem JUICE BOOSTER 2 haben wir bereits den German Design Award 2020 gewonnen. Es ist grossartig, dass nun auch mit dem JUICE CHARGER 2 mit dieser Design-Auszeichnung eine Anerkennung auf internationalem Level erhalten.“

Der GOOD DESIGN Award prämiert Produkte und Designs, die in puncto Qualität, Funktion und Ästhetik gewöhnliche Konsumgüter und Grafiken übertreffen. Die Einreichungen werden von einer Jury ausgewählt, die sich aus angesehenen Designexperten und führenden Fachleuten der Industrie und Designpresse zusammensetzt. Bewertet wird in Bezug auf innovatives Design, neue Technologien, Form, Materialien, Konstruktion, Konzept, Funktion, Nutzen und Energieeffizienz sowie Sensibilität gegenüber der Umwelt.

Die wichtigsten Vorteile des JUICE CHARGER 2 im Überblick:

1. Laden ein- bis dreiphasig mit bis zu 32 Ampere möglich. 2. Das Gehäuse ist nach IP65 strahlwasser- und staubdicht. Die Technik ist optimal geschützt, die Wallbox somit auch für den Ausseneinsatz geeignet. 3. Der JUICE CHARGER 2 ist hochintelligent. Smart-Module für das vollautomatische Lade- und Lastmanagementsystem smartJUICE sind beim JUICE CHARGER 2 bereits integriert. 4. Er ist kompatibel mit allen bestehenden und neu erscheinenden Elektroautos, die über einen Typ-2- oder Typ-1-Anschluss verfügen. 5. Die integrierte Gleich- und Wechselstrom-Fehlererkennung löst effektiv beim vorgeschriebenen Wert aus. 6. Die Wallbox ist simpel und schnell zu installieren. Der Anschluss kann durch jeden ausgebildeten Elektroinstallateur erfolgen, ohne zusätzliche zeitaufwändige Schulungen oder Zertifizierungen. 7. Die Abrechnung erfolgt exakt, dank geeichtem MID-Zähler. 8. Der JUICE CHARGER 2 bietet für den Nutzer höchste Flexibilität durch die Möglichkeit, den darin integrierten JUICE BOOSTER 2 entnehmen zu können. 9. Der integrierte JUICE BOOSTER 2 ist vom TÜV SÜD nach aktueller Norm IEC 62752 geprüft und als erste mobile 22-kW-Ladestation erfolgreich zertifiziert worden. 10. Der JUICE CHARGER 2 ist KfW-förderfähig.

Über Juice Technology

Die Juice Technology AG, Hauptsitz in Cham (Zug, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimentern der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen.

Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „J+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung.

Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Services AG und die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 150 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik.

Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice-world.com. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.